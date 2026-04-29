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Ovación para Jódar

Sinner termina con el sueño de Rafa Jódar en Madrid

El número 1 del mundo gana a la sensación del tenis español y se clasifica para las semifinales del torneo de Madrid.

Rafa JódarRafa JódarAgencia EFE

Rafa Jódar compitió, pero Jannik Sinner fue demasiado para un tenista que acaba de llegar al circuito profesional. A sus 19 años se ha convertido en la sensación del tenis, pero se ha tenido que despedir en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

El de Leganés cayó en dos sets: 6-2, 7-6.

Un partido en el que el número 1 del mundo impuso su ley. Como era previsible. Jódar no deja de ser un rookie que tiene que ir progresando según compita en el circuito.

El adolescente español ha completado un torneo magnífico. De menos a más. Y llegó hasta donde Sinner le permitió.

Hay que seguir aprendiendo. Su aventura en el tenis acaba de empezar. Y le quedan muchísimas historias por contar.

El siguiente reto, también en la arcilla, será Roma. Justo antes de Roland Garros, el segundo grande de la temporada.

La Manolo Santana despidió con una ovación a su nuevo pupilo. Porque ante la ausencia de un Carlos Alcaraz lesionado, se ha convertido en el nuevo ídolo del tenis español. Y eso que sólo tiene 19 años.

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