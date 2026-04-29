El ala socialista del Gobierno descarta volver a llevar de inmediato al Congreso el decreto de alquileres

Los detalles Fuentes de Moncloa señalan a laSexta que la vivienda es una de las grandes prioridades de este Gobierno y que no renuncian a ninguna de las medidas del decreto de alquileres tumbado ayer. No obstante, no creen que se el Constitucional permitiera llevar una y otra vez el mismo decreto al Congreso.

El Gobierno, tras el rechazo del decreto de alquileres en el Congreso, se enfrenta a la presión de Sumar y ERC para presentarlo repetidamente. Aunque Moncloa no descarta nada, considera inviable llevarlo de inmediato de nuevo a la Cámara Baja. El ministro Pablo Bustinduy aboga por insistir hasta lograr su aprobación, pero el PSOE teme que el Tribunal Constitucional no lo permita. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se compromete a regular el mercado de alquiler y critica a los partidos que no apoyaron el decreto. Rodríguez asegura que quienes solicitaron la prórroga están cubiertos y ofrece asistencia a través del teléfono 047.

Frente a las voces que en Sumar y en ERC piden que el decreto de alquileres se presente una y otra vez en el Congreso, fuentes de Moncloa señalan que no renuncian a nada pero que es imposible volver a llevar inmediatamente a la Cámara Baja la iniciativa para mantener la prórroga de los alquileres.

"La vivienda es uno de los asuntos que más preocupan", insisten añadiendo que desde el Gobierno "no renunciamos a ninguna de las medidas de ayer". En la sesión de este martes, PSOE, Sumar y ERC se quedaron solos en el sí a la prórroga de los alquileres. PP, Vox y Junts votaron en contra y PNV se abstuvo.

Una caída del decreto tras la que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, apostaba el martes por aprobar y llevar al Congreso "tantas veces como haga falta". Sin embargo, el PSOE cree que el Tribunal Constitucional no permitiría llevar a cabo esa táctica.

"Vamos a traerlo las veces que haga falta. Vamos a hacer lo que sea necesario para que en este país de una vez prevalezca el derecho a la vivienda. Las veces que haga falta; por tierra, mar y aire", aseguraba ayer Bustinduy.

Hoy el ministro de Sumar se ha mostrado más conciliador con los socialistas. Sin querer insistir en el argumento de que los socialistas se habían implicado poco para lograr el 'sí' de Junts, Bustinduy ha valorado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "ha defendido la medida".

Por su parte, la titular de Vivienda ha asegurado hoy que no va a bajar los brazos para regular el mercado "salvaje" del alquiler y ha condenado y reprobado la actitud de algunos grupos políticos que ayer no dieron su voto favorable para convalidar el decreto.

Así, ha afirmado que desde esta misma mañana van a empezar a trabajar con medidas que van en la línea de la regulación, de los incentivos y de la movilización de vivienda para el alquiler, según ha señalado en una entrevista en TVE 1.

En este sentido, cree que todos los grupos tienen que abrir su capacidad de acuerdo y asumir las tesis de otros para lograr esos acuerdos que tanto demanda la sociedad. Cree que los tribunales estarán a favor del derecho a la vivienda.

Para aquellas personas que han solicitado la prórroga de sus alquileres mientras estaba vigente el real decreto, la ministra les ha mandado un mensaje de tranquilidad porque han quedado cubiertos por la vigencia del real decreto ley. Cree que si se llegara la judicialización habría que pleitear aunque considera que los tribunales van a estar a favor del derecho de acceso a la vivienda de estas personas y de la filosofía de esta norma.

En cualquier caso, la ministra ha ofrecido el teléfono el 047 para asistirles en sus dudas y asesorarles en caso de que definitivamente el asunto esté judicializado.

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