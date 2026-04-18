La brutal crítica de un expiloto de Fórmula 1 a la nueva normativa: "Los motores híbridos son para los taxis"

Pastor Maldonado ha criticado con dureza las nuevas normas que ha estrenado la competición en 2026 haciendo referencia a la pérdida de esencia del 'Gran Circo' en los últimos años.

La nueva normativa de la Fórmula 1 ha traído mucha cola en la competición. Son muchos los pilotos de la parrilla que han mostrado su desacuerdo con el reglamento, con un Max Verstappen especialmente crítico. La gran importancia que cobra ahora la gestión energética a la hora de pilotar sería el motivo principal de la desilusión entre los miembros del 'paddock'.

Sobre ello ha hablado Pastor Maldonado y ha sido muy crítico con la gestión realizada por la FIA: "Los motores híbridos son para los taxis. La Fórmula 1 necesita preservar su historia".

Como argumento se apoyó en la esencia que tenía la competición "en los 90", donde cualquier coche tenía opciones reales de sumar puntos, algo "difícil" hoy en día para los equipos menos potentes.

"En mi época, la gestión dependía del piloto. Entrábamos a boxes cuando los neumáticos estaban desgastados y podíamos forzar todo lo que quisiéramos", añadía para 'GP Blog'. Y reforzaba así la idea de que la habilidad del piloto debería primar sobre las estrategias de gestión energética.

Una situación preocupante, pues nombres de la talla de Fernando Alonso o Verstappen no encuentran la diversión en esta nueva F1, que parece haber perdido parte de su esencia, al menos para gran parte de los miembros de la competición.

Sin embargo, otros como Lewis Hamilton o Lando Norris sí afirman haberse adaptado a la perfección al reglamento. Así que el debate está servido, por lo que queda en manos de la FIA trabajar para lograr una F1 que continúe enamorando como siempre ha hecho.