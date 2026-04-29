Sánchez intenta rebajar la tensión con sus socios en plena crisis y afirma que quiere acabar la legislatura "con buena compañía, como la del PNV"

Los detalles La portavoz del PNV en el Congreso le ha espetado a Sánchez que él sabrá "cómo quiere llegar a la próxima convocatoria electoral" y "si quiere compañía o no". "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV", le ha dicho Sánchez, tendiéndole la mano a uno de sus socios más fiables.

Pedro Sánchez busca reducir la tensión con el PNV en medio de una crisis política, afirmando que desea concluir la legislatura con "buena compañía". Durante una intervención en el Congreso, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, cuestionó las prioridades de Sánchez y criticó la falta de diálogo en temas cruciales como la sanidad y la vivienda. Sánchez respondió destacando la importancia del diálogo y la cooperación con el PNV, agradeciendo su apoyo en reformas clave. La tensión se intensificó tras una publicación del PSOE en Euskadi que molestó al PNV, llevando a la cancelación de una reunión prevista en Moncloa.

Pedro Sánchez quiere acabar la legislatura "con buena compañía". Y no con cualquiera. Quiere que a su lado se mantenga el Partido Nacionalista Vasco, uno de sus socios más fiables durante su legislatura. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno este miércoles en el Congreso, precisamente en plena crisis con los jeltzales intentando rebajar la tensión entre ambos. Una crisis que en el PSOE niegan que haya existido.

Todo ha comenzado con la intervención de la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, quien ha dejado una de las frases de la mañana. "Usted sabrá cómo quiere llegar a la próxima convocatoria electoral y si quiere compañía o no", le ha espetado.

Al inicio de su intervención, Vaquero ha echado en cara a Pedro Sánchez que a día de hoy "la aritmética parlamentaria es perversa". "Ayer tuvimos ocasión de ver que hay temas que necesitan un mayor consenso y que hay otros que tienen que quedarse fuera del oportunismo político como el de mañana. Pero hay temas de calado que no sé si están en sus prioridades, pero sí en la de muchas personas de Euskadi y del PNV y que dependen de su voluntad y su acción política", le ha indicado Vaquero a Sánchez, a quien le ha preguntado cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria.

De esta manera, Sánchez ha aprovechado esta ocasión para cargar una vez más contra PP y Vox. "Estamos viendo acuerdos de PP y Vox en comunidades cuya prioridad es la xenofobia, el racismo, y la segregación. Es lo único que pueden ofrecer el PP y Vox en los territorios en los que están gobernando", ha asegurado Sánchez.

Así, ha enumerado algunas de las prioridades del Gobierno de España que, ha dicho, "las marcamos hace ocho años". "Es crear empleo, es redistribuir ese crecimiento entre la clase media trabajadora de nuestro país, afrontar las transformaciones digitales y energéticas...", ha indicado. Para ello, ha dicho el presidente, "necesitamos varias cosas, más allá de la aritmética parlamentaria: oposiciones constructivas, posiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no en el interés partidista".

Además, ha puesto de ejemplo las reformas laborales o la revalorización de las pensiones conforme al IPC que, ha señalado, "lo hemos logrado con apoyos de grupos parlamentarios" como el PNV y los "agentes sociales". "Y lo agradezco", ha añadido.

Ante esto, Vaquero le ha echado en cara y le ha recordado que "existe una huelga de sanidad". "Seguimos no igual, peor", ha matizado. "Las listas de esperas aumentan, ya han aplazado 8.000 operaciones cuando se estaban recuperando los tiempos de espera. Esto no afecta a todos igual, afecta a la sanidad pública, a Osakidetza, a ese que da servicio a los vascos", ha añadido.

Vaquero le exige a Sánchez "liderazgo": "No nos venga a tirar el balón al córner de las CCAA"

Por ello, Vaquero ha cargado contra Sánchez: "No nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo". Así, le ha exigido que "haga lo imposible para llegar a un acuerdo" y "resuelva ya los motivos de esta huelga".

Por otro lado, la portavoz de la formación vasca en el Congreso ha asegurado que la vivienda también es una prioridad para ellos. Una prioridad que "nos tomamos en serio". "Pero no puede pretender que traguemos con todo lo que ustedes pretendan sin diálogos ni acuerdo", ha espetado.

Así, ha criticado que "con los autónomos más de lo mismo, sin avances". "¿A qué están esperando? Tenemos muchos temas prioritarios pendientes en el cajón del olvido", le ha espetado Vaquero a Sánchez. Eso, ha dicho, sin mencionar las transferencias pendientes.

"Quizás usted en lo que queda de legislatura tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legitimo y necesario. Ahí nos va a encontrar. A nosotros también porque nunca nos hemos movido de la defensa de los valores democráticos", ha dicho.

Aun así, ha lamentado que "no lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros". "Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral. Si quiere compañía o no presidente", ha terminado su intervención.

"Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV", le ha tendido la mano Sánchez a Vaquero, a quien le ha recordado que "bajo este Gobierno creo que se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del estatuto de Gernika".

"Más allá de eso, para lograr todas esas prioridades necesitamos diálogo, necesitamos consistencia. Porque muchas de estas transformaciones exigen tiempo y necesitamos también posiciones constructivas, y yo agradezco al PNV tenerla siempre", ha añadido Sánchez.

Enfado en el PNV por la foto con IA del PSE

De esta manera, el jefe del Ejecutivo ha querido rebajar la tensión con sus socios después de que el PSOE en Euskadi provocará el enfado del PNV tras publicar una fotografía hecha con IA de Aitor Esteban. Tal fue el enfado de los jeltzales, que llegaron a cancelar una cita privada que tenían prevista para este miércoles en Moncloa.

La imagen la publicó el PSE tras las declaraciones del líder del PNV en 'Euskadi Irratia', donde señaló que se está "avanzando" en la negociación del nuevo estatuto vasco. "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas", escribieron los socialistas junto a la fotografía.

Una respuesta socialista que generó un gran enfado en el seno del PNV. Tanto que afirmaron que Aitor Esteban había cancelado la cita privada que tenía con Moncloa para este miércoles: "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada". Pese a esto, ni Vaquero ni Sánchez han mencionado este enfado en el Congreso.

En el PSOE niegan que haya habido una crisis

De hecho, fuentes del Gobierno indican a laSexta que "fue todo una confusión" y niegan que haya habido una crisis. Lo definen más bien como un "minienfado". De esta manera, aunque reconocen que "el tuit fue desafortunado" creen que la "respuesta ha sido desproporcionada".

Además, han asegurado que la tarde de este martes hubo llamadas "al más alto nivel" para aclararlo con los jeltzales. "Queremos llegar con la compañía del PNV hasta el final", insisten.