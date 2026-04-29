"Qué jugador": Jannik Sinner se rinde a Rafa Jódar en Madrid

El tenista italiano, que se llevó la victoria en los cuartos de final, firmó así la cámara una vez que finalizó el partido.

Jannik Sinner y Rafa Jódar protagonizaron una intensa batalla en la Manolo Santana de Madrid. Y el italiano, número 1 del mundo, se llevó el partido en dos sets y se clasificó para las semifinales del torneo.

En varios momentos hubo mucha lucha, en otros Sinner demostró su clara superioridad.

Al finalizar el encuentro, Jannik dejó un mensaje en la cámara que decía muchas cosas: "Qué jugador". Refiriéndose a su rival de la tarde de este miércoles.

Después, en 'TDP', dijo que no entendía cómo España era capaz de sacar tan buenos tenistas y de forma consecutiva. Recordando así a un Carlos Alcaraz que está lesionado y no ha podido competir en Madrid por su lesión en la muñeca. Y junto a Alcaraz, ahora ha asomado el fenómeno Jódar en el tenis profesional.

"Ha sido un partido de altísimo nivel. Tuve algo de suerte en el segundo set, pero también se debe a que tengo un poco más de experiencia", dijo para finalizar.