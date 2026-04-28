Un ex de la F1 habla de la dificultad que tendría Max Verstappen de encontrar otro equipo

Martin Brundle, expiloto de la F1, cree que Max no tendría nada fácil encontrar ahora mismo un asiento fuera del equipo Red Bull.

A pesar de que Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, su futuro es uno de los temas más calientes de la Fórmula 1. Una posible retirada antes de tiempo o buscar otro equipo candidato a todo.

El expiloto Martin Brundle, en 'SpeedWeek', lanza un aviso a Red Bull: "Creo que deben esforzarse porque Max ha dejado claro que quiere ver cómo se comporta el coche".

"La unidad de potencia es bastante notable en mi opinión, pero el coche aún no está a la altura. Ya veremos... Red Bull Racing introducirá cambios importantes en el coche en Miami, y Max evaluará a mitad de temporada si el equipo se ha adaptado a la nueva normativa y al coche", apunta Brundle.

Cree que lo tendrá difícil para ir a Mercedes o a McLaren: "No estoy seguro de que sea tan fácil irse ahora mismo. Mercedes tiene dos talentos de la casa, George Russell y Kimi Antonelli, y la alineación de McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri también es excelente; ambos se complementan muy bien".

Sobre Ferrari, tampoco ve a Charles Leclerc o a Lewis Hamilton renunciando a su asiento: "Ferrari tiene a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, así que uno de ellos tendría que irse para que Max tuviera un asiento libre en uno de estos equipos. Los equipos tienen contratos que los vinculan".

"No querrán echar a un gran piloto de una dupla sólida. Y si Max quiere irse a otro equipo por su rendimiento, entonces solo estos tres equipos que acabo de mencionar son opciones reales", dice el expiloto del Gran Circo.