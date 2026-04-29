El portero Esteban Andrada, sancionado con 13 partidos por su puñetazo a Pulido

El Comité de Disciplina de la RFEF ha castigado con 13 partidos al portero del Real Zaragoza por el puñetazo que le dio a Pulido.

Ya se conoce la sanción al portero Esteban Andrada, que dio un puñetazo a Jorge Pulido en el partido entre el Real Zaragoza y el Huesca.

El portero, al ver la segunda amarilla y por tanto la roja, corrió hacia Pulido y le soltó un puñetazo.

Son doce partidos de castigo por esa acción y otro más por la roja.

La sanción a Isi

Isi Palazón, futbolista del Rayo Vallecano, ha recibido un castigo de siete partidos después de su expulsión contra la Real Sociedad.

Cuatro de ellos por llamar "sinvergüenza" al árbitro, dos por las protestas al mismo y uno más por la acumulación de tarjetas.

