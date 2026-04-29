Sanción histórca
El portero Esteban Andrada, sancionado con 13 partidos por su puñetazo a Pulido
El Comité de Disciplina de la RFEF ha castigado con 13 partidos al portero del Real Zaragoza por el puñetazo que le dio a Pulido.
El portero, al ver la segunda amarilla y por tanto la roja, corrió hacia Pulido y le soltó un puñetazo.
Son doce partidos de castigo por esa acción y otro más por la roja.
La sanción a Isi
Isi Palazón, futbolista del Rayo Vallecano, ha recibido un castigo de siete partidos después de su expulsión contra la Real Sociedad.
Cuatro de ellos por llamar "sinvergüenza" al árbitro, dos por las protestas al mismo y uno más por la acumulación de tarjetas.