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La investigación continúa abierta

Hallan un cadáver sepultado en Alicante que podría corresponder a un empresario testigo clave en el crimen de la viuda de la CAM

Los detalles El hallazgo del cuerpo sin vida de este persona tuvo lugar este martes y todavía está pendiente de identificación con las pruebas de ADN. Aunque todo parece indicar que el cuerpo sin vida hallado sepultado en la vivienda podría pertenecer al empresario desaparecido en Alicante el 18 de marzo y cuyo vehículo fue encontrado calcinado tres días después.

La misteriosa desaparición de Jesús Tavira, testigo clave en el crimen de la viuda del expresidente de la CAM: su coche ha aparecido calcinadoLa misteriosa desaparición de Jesús Tavira, testigo clave en el crimen de la viuda del expresidente de la CAM: su coche ha aparecido calcinadolaSexta
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La Policía Nacional ha localizado este martes un cadáver sepultado bajo el hormigón en un piso de Alicante que podría corresponder a un empresario desaparecido hace más de un mes y que fue testigo en el juicio por el asesinato a tiros en 2016 de la viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el hallazgo del cuerpo sin vida de este persona tuvo lugar este martes y todavía está pendiente de identificación con las pruebas de ADN.

No obstante, todo parece indicar que el cuerpo sin vida hallado sepultado en la vivienda, a las afueras de Alicante, podría pertenecer al empresario desaparecido en Alicante el 18 de marzo y cuyo vehículo fue encontrado calcinado tres días después.

Tras el hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición, los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación han detenido, por el momento, a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos, han indicado las mismas fuentes.

Según recogen varios medios, los arrestados serían los dueños de la vivienda, un trabajador del empresario desaparecido, su mujer y otro hombre más. La investigación continúa abierta.

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