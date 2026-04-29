La polémica victoria de Márquez en Jerez provoca el enfado de Aprilia: piden cambiar las normas

El piloto de Ducati se llevó la victoria en la sprint de Jerez después de entrar al pitlane recortando la pista.

La victoria de Marc Márquez en la sprint de Jerezgeneró mucha polémica. El de Cervera se llevó una carrera épica después de caerse en la última curva, a falta de cinco vueltas. Tras esto, el piloto de Ducati entró directamente a boxes para cambiar la moto, y tuvo que atravesar el césped para poder entrar al pitlane.

Gracias a esto, y a la lluvia que cayó sobre el circuito andaluz, Márquez se llevó la victoria. Aunque esa acción causó mucho revuelo dentro del paddock, sobre todo entre los rivales más directos del vigente campeón, como Aprilia. "Hay que corregir esto, que no está bien definido en el reglamento. La entrada al pitlane debe estar mucho mejor definida. Hay que hablar de ello con más precisión, tras la ventaja que quizá se haya obtenido con esta maniobra", comentó Paolo Bonora, director del equipo oficial de Aprilia, en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Sin embargo, Marc no recibió ninguna sanción ya que el reglamento estipula que solo hay sanción si se recorta la línea blanca interior del carril de boxes, pero no dice nada de la exterior. Una 'zona gris' del reglamento que, según el periodista de MotoGP, Neil Morrison, los responsables de MotoGP ya están pensando en cambiar. "Se envió una comunicación, según tengo entendido, a los distintos equipos del paddock para decir: ‘Mirad, esto es un área gris del reglamento. Vamos a tener que abordarlo'", comentó Morrison en el 'Paddock Pass Podcast'.

Una 'laguna' en el reglamento que incluso Davide Tardozzi, jefe del Ducati Lenovo. entiende que hay que aclarar. "El hecho es que Marc no cometió ninguna infracción. Dicho esto, hay que aprovechar todas las oportunidades posibles para mejorar la situación. No sé exactamente qué se podrá hacer, pero si hay alguna forma de aclarar aún más la situación, mejor que mejor". concluyó Tardozzi.