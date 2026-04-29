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"Arbeloa está descartado al 95%"

Exclusiva de Pedrerol: Mourinho y Klopp, los candidatos finalistas para entrenar al Real Madrid

El presentador del programa analizó las opciones que se plantea el conjunto blanco para su banquillo y adelantó que habrá un mínimo de tres fichajes en defensa.

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"No se quiere tratar ni hablar con ningún entrenador directamente hasta que acabe la temporada": bajo esta premisa, Josep Pedrerol desveló en exclusiva en 'El Chiringuito' cuál es el plan del Real Madrid para buscar nuevo inquilino en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Con "Arbeloa descartado al 95%", han surgido diversos nombres: Klopp, Deschamps, Scaloni, Mourinho y Pochettino.

Sin embargo, hay dos que han ganado muchos enteros: "A Klopp hace unas semanas lo descartaba, y ahora no. La opción de Mourinho tampoco está descartada".

"Klopp y Mourinho son los candidatos finalistas para entrenar al Real Madrid", afirmó Pedrerol.

Eso sí, puso un tercer nombre sobre la mesa: "Deschamps también tiene opciones, pero el Madrid no ha contactado con ninguno".

Ya en el plano de fichajes, el presentador del programa desveló qué área del equipo quiere mejorar el club con más incorporaciones.

"La prioridad en el Real Madrid es mejorar la plantilla y sobre todo preocupa la situación de varios defensas. El Madrid va a fichar a mínimo tres defensas", señaló. Se viene verano movido en Concha Espina.

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