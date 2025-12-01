La increíble radio de Carlos Sainz después de un podio espectacular en Qatar: "Smooth operatooor…"

El piloto madrileño consiguió colarse entre los tres primeros monoplazas en carrera larga por segunda vez en la temporada para asegurar la quinta plaza en el Mundial de Constructores para su equipo.

El GP de Qatarfue extraordinario y, más allá de la victoria de Max Verstappenque aviva la emoción del campeonato de cara a la última cita de la temporada, Carlos Sainzse coló en P3 para firmar su segundo podio del año en carrera larga.

La actuación del madrileño fue sobresaliente y consiguió dejar al líder del Mundial, Lando Norris, fuera del podio (P4) en la carrera en la que el británico podía ser campeón del mundo.

No había motivos para pensar que en la carrera en el Circuito Internacional de Losail se podía soñar con el podio. El madrileño fue octavo en la 'sprint' y clasificó en séptimo lugar de cara a la parrilla de salida de la carrera del domingo. Resultados positivos pero que no daban lugar a vaticinar un éxito tan rotundo.

Sin embargo, un magistral desempeño permitió al de Williamsaprovechar el error estratégico de los McLaren y colarse en el podio en Qatar.

Carlos Sainz estaba eufórico y dejó una espectacular radio en la que se animó incluso a cantar para su equipo: "Podio en Qatar ¿Qué demonios? ¡Vamos James, gran trabajo todos! Smooth operatooor...".

Y todo ocurrió después de un resultado que garantizaba la quinta plaza en el Mundial de Constructores a la escudería para la que pilotan Carlos Sainz y Alexander Albon.