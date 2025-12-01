Preguntas y respuestas sobre el brote de peste porcina: desde cómo se transmite a si afecta a las personas

¿Por qué es importante? Las autoridades sanitarias confirmaron el pasado viernes la reaparición de la peste porcina africana en territorio español tras más de 30 años sin casos registrados. Los positivos se detectaron en dos jabalíes encontrados muertos en la zona de Collserola, cerca de Barcelona.

Lo urgente ahora, lo prioritario, es acotar el brote de peste porcina detectado en Cataluña. Para ello, 117 efectivos de la UME están ya en la zona, también se ha ofrecido el Seprona de la Guardia Civil y está previsto que en los próximos días llegue un grupo de veterinarios de la Unión Europea. La primera actuación va a ser capturar a todos los jabalíes de la zona cero.

Por ahora solo hay hay dos casos confirmados el pasado viernes, pero ocho son sospechosos, aunque el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura no los ha ratificado aún. En total han sido analizados 40 animales fallecidos. Sin embargo, este brote deja algunas incógnitas:

¿Cómo se transmite la peste porcina africana?

Es una enfermedad letal y muy contagiosa entre cerdos y jabalíes: la tasa de mortalidad es cercana al 100%. Juan José Badiola, catedrático de salud animal de la Universidad de Zaragoza, ha explicado que esta se transmite "a través de las heces, por ejemplo, a través de la orina o también a través de la respiración".

¿Se contagia a los humanos?

Esta enfermedad no supone un peligro para las personas ni por contacto ni por ingestión, es decir, no afectaría a quienes hayan comido carne de cerdo contagiado. Sin embargo, los humanos sí pueden ser vectores de la enfermedad trasportando el virus, por ejemplo, en las suelas de los zapatos o en los neumáticos.

Pero aunque no sea contagiosa para los humanos sí puede afectarnos, sobre todo económicamente. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha destacado que la peste porcina africana puede suponer 3.000 millones de euros en exportaciones de porcino para Cataluña, de los cuales 1.000 millones corresponden a países de fuera de la Unión Europea (UE).

PREG. ¿Hay vacuna?

No existe, por el momento, ningún tratamiento. Los expertos llevan más de 40 años intentando conseguir una vacuna.

¿Por qué se van a cazar jabalíes?

Para evitar que la enfermedad se extienda y llegue a las granja. Badiola ha señalado que "no se puede permitir que haya jabalíes libres en una zona donde se ha demostrado que hay peste porcina africana". Porque si llega a alguna granja cercana habría que sacrificar a todos los cerdos. Por eso se están tomando medidas urgentes como "encapsular, reducir y hacer desaparecer el foco", según informó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Lluis Planas. Por ello, se ha blindado el parque natural de Collserola un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en que se encontraron los animales infectados. Además, se han establecido medidas de vigilancia en un perímetro de 20 kilómetros de radio.

