El histórico récord de Rossi que podría romper Márquez en 2026

El de Cervera vuelve a tener a tiro un registro de 'Il Dottore'. Marc podría superarle la temporada que viene aunque hacerlo supondría convertirse de manera casi automática en campeón del mundo.

Marc Márquez es el gran favorito para ganar el próximo Mundial de MotoGP. La superioridad y el dominio mostrado en pista por el de Cervera hacen pensar que la máxima candidatura al título vaya a estar en su posesión. Al menos hasta que alguien demuestre que puede hacerle frente.

Ningún piloto ha sido capaz de aguantarle el pulso durante toda la pasada temporada. Su hermano Álex y Marco Bezzecchi han sido los únicos que, a lo largo del curso, han podido ponerle en algún apuro sobre el asfalto. Nada ante lo que Marc no pudiera sobreponerse.

Durante la temporada que viene, Márquez, más allá de intentar conseguir el título, tendrá a tiro un histórico récord de su máximo rival, Valentino Rossi. Marc tendrá la oportunidad de superar a 'Il Dottore' en Mundiales (están empatados a siete) y en victorias.

En categoría reina, el español ha conseguido un total de 73 victorias y Rossi, 89. Dieciséis triunfos separan a Marc de Valentino en la lucha por otro récord increíble. Es cierto que se hace muy complicado que Márquez gane dieciséis de veintidós carreras que tiene una temporada.

Este año, Marc cruzó la línea de meta en primera posición en once carreras de domingo, un registro espectacular que muestra aún más la dificultad de superar a Rossi en 2026, aunque el reto se hace más llevadero si se mira más a largo plazo.