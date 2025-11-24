GP de Qatar F1 2025: horario y dónde ver en TV el entrenamiento, clasificación, sprint y carrera

La Fórmula 1 regresa a Qatar para disputar el penúltimo Gran Premio del campeonato, donde McLaren buscará redimirse de lo ocurrido en Las Vegas.

El GP de Qatar está a la vuelta de la esquina. La penúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1 se disputará este domingo 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail.

Qatar aguarda el último fin de semana con sprint del año, donde los pilotos podrán obtener hasta ocho puntos extra, además de los 25 de la carrera que se le otorgará al ganador.

En total, 33 puntos que pueden decidir el campeonato entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Los dos pilotos de McLaren han conservado una gran ventaja sobre el neerlandés durante el campeonato, pero en las últimas carreras se ha mermado en gran medida.

El británico se encuentra con 24 puntos de ventaja sobre sus rivales, los cuales están empatados con 366 puntos, tras la doble descalificación de los monoplazas de la escudería británica en el GP de Las Vegas.

Sin embargo, a menos que Norris finalice los dos últimos GP en las mejores posiciones de la parrilla, este podría ver cómo se le escapa el título, el cual podría recaer en manos de su compañero de escudería o en las del tetracampeón del mundo.

Horarios y dónde ver

Los horarios para los eventos del GP de Qatar comenzarán el viernes 28 de noviembre con un único entrenamiento libre a las 14:30 hora española, e irá seguido de la clasificación Sprint a las 18:30 horas.

Para el sábado 29 de noviembre, en España se podrá ver la sprint (19 vueltas) a las 15:00 horas, y a las 19:00 horas los pilotos buscarán el mejor puesto en la parrilla de salida de cara a la carrera en la clasificación.

Por último, el domingo 30 de noviembre a las 17:00 horas dará lugar al Gran Premio en el circuito de Losail (57 vueltas), donde, dependiendo del resultado final, se podría decidir el ganador de la Fórmula 1 de 2025.

Todos los eventos del GP de Qatar podrán verse por televisión a través de 'DAZN', y seguirse a través de la página web de 'laSexta Deportes', donde se realizará una amplia cobertura con toda la información relevante del Gran Premio así como un seguimiento minuto a minuto con la última hora de la carrera.