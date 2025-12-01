El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo

Santos Cerdán, durante su primera comparecencia ante la comisión Koldo del Senado, en abril de 2024

Los detalles Por el momento solo se conoce la ficha de citación del ex secretario de Organización del PSOE, el próximo 17 de diciembre. Esta citación se produce después de las últimas entrevistas a Víctor Ábalos, primogénito del exministro, señalando al presidente Sánchez.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que forzará la comparecencia de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' el próximo 17 de diciembre.

El 'número dos' del PP ha indicado que Cerdán --que ya acudió con anterioridad a la comisión del 'caso Koldo'-- quiere que explique el "cheque en blanco" que "en nombre del Gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo". Además, ha dicho que quiere que "clarifique las comisiones del 2% en obras públicas".

Además, la oposición hará comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en 'El Mundo' que "Cerdán le ofreció un cheque en blanco" a su padre "en nombre" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y de Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia que se reunió con Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

En paralelo, el PP registrará una serie de preguntas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, para que aclare el supuesto "uso indebido" de su vivienda oficial que fue denunciado por Ábalos la semana pasada.

En su comparecencia, Tellado no ha descartado citar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, si bien matiza que desde el PP se han mostrado "prudentes a la hora de citar" a estas comisiones de investigación. "El tiempo nos ha ido la razón porque hemos ido obteniendo más información", reivindica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.