Desarticulan la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi 'The Base' en España

¿Por qué es importante? La célula terrorista había manifestado su "disposición a realizar atentados", llevando a cabo ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

La Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista supremacista blanca y de carácter aceleracionista detectada en España, que ya había "manifestado su disposición a realizar atentados" siguiendo los postulados de 'The Base' para realizar ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas.

Según ha informado la Policía, la operación se ha saldado con tres detenidos en una investigación dirigida por el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado el ingreso en prisión provisional del presunto líder de la célula. Los agentes han intervenido nueve armas, dos de ellas de fuego, munición y más de una veintena de armas blancas, así como diversa parafernalia neonazi.

Los detenidos tienen 24, 22 y 48 años y el líder cuenta con numerosos antecedentes violentos, por lo que su actividad delictiva ya era conocida por los servicios de información debido a su radicalización. En concreto, se les acusa de delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como de tenencia ilícita de armas.

Grupo supremacista 'The Base'

La célula intervenida pertenecía a la red internacional 'The Base', creada en 2018 y compuesta por diferentes unidades paramilitares preparadas para una "guerra racial". El fin último de estos es imponer una hegemonía de la raza blanca a través de actos violentos y el terror.

En su sede en España, los agentes han intervenido, durante los cinco registros realizados, nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas, equipamiento táctico militar de entrenamiento, material y documentación de carácter aceleracionista y de la organización, "parafernalia neonazi" y documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

Los agentes especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo detectaron a principios de 2025 a un "individuo muy radicalizado". A raíz de este, comenzaron una investigación que les condujo al grupo, compuesto por dos integrantes más.

Los miembros, explica la Policía en una nota de prensa, se encontraban "altamente radicalizados" con un estilo de vida basado en la organización terrorista y "en disposición de realizar atentados". Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Además, los agentes pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

Ataques selectivos

La célula reclutaba militantes, enaltecía acciones violentas y compartía contenido aceleracionista a través de las redes sociales, donde fueron endureciendo su discurso y alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando a manifestar que estaban dispuestos "a realizar ataques selectivos para la causa".

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

La investigación, en la que se han realizado cinco registros en Castellón, la ha desarrollado la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón y la participación de agentes de la EUROPOL.

