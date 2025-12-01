El deseo de Sainz Sr tras el podio de Carlos en Qatar: "Que el año que viene Williams..."

El padre de Carlos Sainz dice que ha vuelto a responder "bajo presión": "Poco a poco ha ido conociendo mejor el coche...".

Cuando Carlos Sainz firmó por el equipo Williams parecía atrevido pensar en podios en este 2025. Pues ya lleva dos. En el equipo están encantados con él y su padre, Sainz Sr, ha dicho en 'DAZN' que poco a poco ya ha llegado a la adaptación total del monoplaza.

"El inicio del año ha sido duro, pero al final las cosas... además Carlos bajo presión se crece y al final poco a poco ha ido conociendo mejor el coche y encarrilar una serie de buenos resultados", dice el padre del piloto de Williams.

También tiene un deseo para el año que viene, con las nuevas normas: "Ojalá Williams haga un buen coche, Mercedes haga un buen motor y él pueda estar luchando por podios y por los puestos de cabeza. Ese es el objetivo".

Un 2026 de "incógnitas": "Toda la F1 va a vivir el año que viene una gran incógnita. No se sabe cómo van a ir los motores, cómo van a ir los coches".

Los números de Sainz

Tras un inicio turbulento, Sainz poco a poco ha ido demostrando que es un experto en adaptarse a diferentes coches. Son dos podios y ya 64 puntos, a sólo nueve de su compañero de equipo, Alex Albon.

Carlos es el líder de Williams. Lo demostró, una vez más, en el GP de Qatar.