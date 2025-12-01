Ahora

La temporada arranca el 6 de marzo

Aston Martin anuncia cuándo presentará el AMR26, el coche de Newey con el que Fernando Alonso buscará ganar

La escudería de Silverstone ha informado que el lunes 9 de febrero presentará su monoplaza para el nuevo reglamento.

Fernando Alonso y Adrian Newey, juntos en la fábrica de Aston MartinFernando Alonso y Adrian Newey, juntos en la fábrica de Aston MartinRedes

Aston Martin ha anunciado en la tarde de este lunes una fecha más que esperada por sus seguidores: el día en el que mostrarán al mundo el AMR26.

El nuevo monoplaza del equipo británico se presentará el lunes 9 de febrero, aunque por el momento no se ha informado de la hora.

Todo apunta a que el evento se desarrollará en la sede de la escudería de Silverstone con Fernando Alonso, Lance Stroll y AdrianNewey como grandes atractivos.

Se trata del primer coche diseñado por el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1 y con el que el asturiano sueña con volver a subir a lo más alto del podio.

Antes, del 26 al 30 de enero, habrá un test privado en Barcelona. Del 11 al 13 de febrero Baréin acogerá los segundos test, ya públicos, y en la misma sede se celebrarán los terceros una semana después.

El Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo abrirá el telón de la temporada 2026 con la incógnita de qué deparará el nuevo reglamento.

