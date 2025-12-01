El hijo de Ábalos arremete sin pruebas contra Sánchez tras el ingreso en prisión de su padre: "Santos le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente"

Entre líneas El cambio de estrategia de Ábalos es evidente. Tras mensajes en redes y declaraciones filtradas a medios, ahora el primogénito del exministro señala directamente al presidente Sánchez de intentar silenciarle a través de Santos Cerdán.

Cuatro noches ha dormido ya el exministro de Transportes José Luis Ábalos en la prisión de Soto del Real. Una decisión judicial que ha provocado un cambio de estrategia en el aún diputado, con publicaciones amenazantes en sus redes y declaraciones a través de familiares y fuentes. La más reciente es la de su hijo, Víctor Ábalos, en El Mundo y en Vozpópuli.

"Cuando estalla el caso, Santos Cerdán fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente: el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento, tertulias televisivas, todo lo que quisiera. Acudió Santos porque, obviamente, en ese momento el presidente no podía contactar con él", cuenta el hijo de Ábalos a El Mundo.

Según el primogénito del exministro, la caída de su padre corresponde a lo que él denomina 'operación Navalcarnero', un movimiento interno en el PSOE en venganza por haber asumido tanto poder. "Mi padre, José Luis Ábalos, cae en desgracia en el partido porque Pedro Sánchez le dio tanto poder que desplazó a gente a la que dejó sin nada. Los recelos contra él se dispararon. Se empezó a deshumanizar al personaje con lo que yo llamo la operación Navalcarnero, la fiesta de Halloween de 2020 en la que la ex mujer de mi padre, Carolina Perles, le dice a Maritcha Ruiz Mateos -entonces directora de comunicación del PSOE- y a Adriana Lastra -entonces vicesecretaria general- que tiene todo tipo de pruebas contra él, y el presidente lo destituye. Ellas planean su venganza y Sánchez la ejecuta. Y eso que habían trabajado juntos los cambios en el Gobierno y él iba a ser ministro de Defensa", explica en el citado diario.

Así, Víctor Ábalos defiende que él no es testaferro de su padre (la UCO lo sitúa como tal), ni ha cobrado comisiones, ni ocultan un fortuna en Latinoamérica. También señala a la ministra de Defensa, Margarita Robles. "El cese surge, además, cuando Margarita Robles se entera de que mi padre quiere ir a Defensa y que se le acaba el rollo. Si mi padre hubiese sido un corrupto, ¿por qué habría querido dejar el Ministerio de Transportes? En realidad, él quería pasar a un segundo plano en el Gobierno, en medio de un divorcio duro. A partir de entonces, el CNI hace un informe que me cuentan que fue elaborado sobre mi padre pero también sobre mí, con todo tipo de barbaridades. Nos enteramos de que existe ese informe porque hay un momento en el que el presidente le pregunta a Santos Cerdán 'quién es Víctor', en referencia a Víctor de Aldama", continúa detallando Víctor Ábalos a El Mundo.

Pero lo cierto es que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para José Luis Ábalos por el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Junto a su exasesor, Koldo García, está procesado por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, por concertarse, presuntamente, junto con el empresario y presunto corruptor, Víctor de Aldama, para beneficiarse económicamente de supuestas adjudicaciones irregulares.

El hijo de Ábalos también se explaya contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, del que dice que su perdición han sido los audios grabados por Koldo García. "Siempre me pareció un hombre austero, sobrio. Su obsesión era meter a Koldo García en Moncloa y, como no pudo, lo metió en el Ministerio de Transportes con mi padre. Si mi padre llega a saber que Santos tenía una empresa [la constructora Servinabar, que se llevó millonarios contratos públicos], nunca lo habría permitido". "Nadie sabía nada de Santos Cerdán, todo el mundo ponía la mano en el fuego por él. Su problema han sido las grabaciones de Koldo. Si no llegan a salir, seguiría como secretario de Organización del PSOE", asegura Víctor Ábalos.

"Mi padre se ha comido marrones que no ha merecido. Muchos marrones. Y ahora no le encuentran nada", añade el primogénito de Ábalos sobre el "extremo" riesgo de fuga que ha llevado a su padre a Soto del Real. "Nadie se cree que vaya a fugarse. ¡Pero si todo el mundo lo conocería en el aeropuerto! ¿Qué va a hacer, operarse la nariz y ponerse pelo?", ironiza en el citado medio.

