Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo

¿Por qué es importante? La supuesta 'verdad' que la exconsellera presentó ante Gonzo en Salvados estuvo plagada de argumentos que han sido tumbados por la jueza de Catarroja y por los organismos que también formaron parte del operativo de emergencias del día de la DANA.

Salomé Pradas rompió su silencio en Salvados, donde mezcló verdades con falsedades sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos. Afirmó que no existía un protocolo para el ES-Alert, algo desmentido por el Ministerio del Interior que lo estableció en 2022. También negó haber escuchado sobre el ES-Alert hasta las 19:00 horas, pero pruebas mostraron que se discutió antes. Pradas alegó que el envío del ES-Alert se debió a un posible colapso de la presa de Forata, lo cual fue desmentido por la jueza. Además, hizo afirmaciones incorrectas sobre comunicaciones y avisos meteorológicos, y difundió un bulo relacionado con Pedro Sánchez. También erró al describir a Pilar Bernabé como "codirectora" del plan de emergencias y sobre la recepción de llamadas al 112.

Salomé Pradas rompió más de un año de silencio en Salvados para contar la verdad, un relato en el que mezcla esa 'verdad' con medias verdades e incluso falsedades acerca del día de la DANA y de su gestión de la emergencia vivida en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas.

Después de un año de versiones encontradas, datos cruzados y acusaciones entre las personas responsables de la gestión de la emergencia, podemos conocer cuáles son esas medias verdades y esas mentiras lanzadas por parte de una Pradas que disfraza esa verdad con ataques directos a Carlos Mazón. Vamos a repasar las afirmaciones más polémicas que realizó la exconsellera en laSexta:

El protocolo del mensaje ES-Alert. Salomé Pradas aseguró ante Gonzo que "no existe un protocolo en Protección Civil sobre el envío del ES-Alert" y que sigue sin existir un año después de la trágica DANA. Esta afirmación en falsa. Como recuerda Newtral, Protección Civil definió un protocolo para el ES-Alert en 2022, desmontando un argumento que ha dado, entre otros, Carlos Mazón.

Pradas asegura que "no existe" un protocolo sobre el envío del ES-Alert que sí existe

El protocolo para usar este servicio existe y funciona desde ese año, según el Ministerio del Interior, responsable de su coordinación. La propia Generalitat admite que el sistema ES-Alert empezó a operar a principios de 2023. El texto, que consta de 10 páginas, se incorporó a la causa que investiga la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. El sistema es coordinado por Interior, pero los centros de coordinación autonómicos sí pueden emitir alertas de este tipo.

"Del ES-Alert no oigo hablar hasta las 19:00 horas". Siguiendo el hilo de ese mensaje de ES-Alert, Salomé Pradas asegura a Gonzo que ella no escuchó hablar de la posibilidad de mandar esa alerta hasta las 19:00 horas. Esto también es falso. Es más, Gonzo enseña un vídeo a Pradas en el que se ve y escucha a Jorge Suárez, director general de Emergencias el día de la DANA, hablar acerca de la posibilidad de "mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona" en caso de que los miembros del Cecopi lo viesen oportuno.

Pradas insiste en que nadie planteó enviar un ES-Alert hasta las 19:00 pese a ver a Suárez decir en un vídeo que se podía mandar "un mensaje a todos los móviles" a las 17:20

La jueza de Catarroja ha concluido dentro de su investigación que el envío fue "tardío" y con un contenido "errado", documentando que, además, se tenía un borrador a las 18:37 horas, mientras que la alerta se acabó mandando una hora y media después, concretamente a las 20:11 horas.

El ES-Alert no se envió por el posible "colapso" de la presa de Forata. Pradas asegura que el envío del ES-Alert respondió a la posibilidad de ruptura de la presa de Forata, un extremo descartado por la jueza de Catarroja, que recoge la siguiente afirmación en un auto: "Afirmar que se envió como consecuencia de una eventual rotura de la presa de Forata, llegándose a fijar incluso una hora concreta en la que la presa colapsaría, no solo es un bulo, sino que sería igualmente absurda su remisión con el contenido ya conocido".

Pradas detalla cómo se gestó el envío del ES-Alert el día de la DANA: "Hubo 25 minutos de debate para el texto y otros 30 de gestión del envío"

La jueza esgrime que el carácter "tardío y erróneo del mensaje" de la simple alerta a la población que se podía haber transmitido por otros medios "es algo obvio: por la causa de los fallecimientos, y por el momento en que se produjo en la inmensa mayoría de los casos". Cuando se mandó el ES-Alert, la mayoría de las 229 víctimas ya habían fallecido.

Se acostaron con pronóstico de "gota fría"... pero amanecieron en alerta roja. Salomé Pradas asegura en Salvados que en la noche del 28 de octubre, AEMET recogía un aviso amarillo para la Comunitat Valenciana con posibilidad de registrar hasta 180 litros por metro cuadrado. Si bien esto es cierto, la realidad es que, a primerísima hora de la mañana (07:36 horas), AEMET lanza el primer aviso rojo en la Comunidad Valenciana y lo extiende al 29 y 30 de octubre, algo que repite en varios comunicados a lo largo del día. Es más la propia Generalitat informa de que varios municipios de la Comunitat Valenciana deciden suspender las clases ante los avisos meteorológicos. A las 11:55 horas se produce el desbordamiento en el barranco de Barxeta en Carcaixent. A las 12:09, el caudal del barranco del Poyo aumenta hasta los 264 metros cúbicos y el Cecopi activa "la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla". A las 14:40 hay fuertes inundaciones en algunas zonas y la UME tiene que realizar rescates. No es hasta las 17:00 horas cuando se establece el Cecopi.

Las llamadas de Bernabé a Pradas. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, es otra de las señaladas por parte de Salomé Pradas. La exconsellera asegura que Bernabé no la llamó para advertirle de la situación en Paiporta hasta pasadas las 19:10 horas, negando que la delegada del Gobierno diese esa información en el Cecopi. Esto es otra falsedad desmontada por la propia jueza de Catarroja, que en uno de sus autos recoge que la información fue trasladada a todos los miembros del Cecopi, incluyendo el testimonio de Inmaculada Piles, jefa de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias, que aseguró que Bernabé informó sobre la situación en Paiporta tras el primer receso de la reunión. Pradas, no obstante, asegura no haber escuchado nada acerca de esto en la reunión, negando que Bernabé la llamase para alertarla del derrube del puente de Picanya: "¿Usted piensa que si a mí me dice eso yo me quedo tan tranquila?". El listado de llamadas de Bernabé incluye tres llamadas a Pradas antes de esas 19:12 que dice la exconsellera, concretamente a las 19:02, 19:03 y a las 19:06.

Los "tres avisos por mail" de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Otra falsedad de Pradas. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no solo no mandaron tres correos electrónicos sobre el caudal del barranco del Poyo, sino que detalló que se mandaron un total de 15 correos electrónicos entre las 16:13 y las 18:43 horas en los que avisaba de que los umbrales de lluvia se estaban sobrepasando en la cuenca. Además, remitió 330 referencias hidrológicas que la Generalitat tuvo disponibles de las 16:00 horas, una hora antes de que arrancase el Cecopi.

El bulo de la frase de Pedro Sánchez. Salomé Pradas se hizo eco de un bulo que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que asegura que dijo que "si necesitaban más recursos, que los pidieran". El 2 de noviembre de 2024, Sánchez desgranó en una comparecencia todos los recursos desplegados y puestos a disposición del Govern hasta entonces para actuar en las poblaciones afectadas por la DANA de Valencia. "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios. Y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos", dijo literalmente el presidente del Gobierno.

Pradas carga contra Sánchez y se aferra al bulo de "si necesitan más recursos que los pidan": "Me pareció una manifestación totalmente inhumana"

Pradas habla de Bernabé como "codirectora" del plan de emergencias. Pilar Bernabé destapó otra de las mentiras de Pradas en su entrevista en Salvados, cuando habló de la delegada del Gobierno como "codirectora" del plan de emergencias durante el día de la DANA, un argumento que según Bernabé "se han inventado y repiten todo el tiempo PP y Vox". Bernabé recoge en un mensaje en su cuenta de X el punto 5.1 del plan especial de inundaciones, que explica que "corresponderá a la Generalitat Valenciana la dirección del presente plan en las emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2".

Las llamadas al 112 "no llegaron" al Cecopi. En la sala en la que tuvo lugar el Cecopi había pantallas en las que se recogían a tiempo real todas las incidencias que registraba el 112 el día de la DANA. El teléfono de emergencias 112 recibió el día de DANA un total de 19.821 llamadas y gestionó 4.770 incidentes en la provincia de Valencia. A las 18:31 horas, una de las llamadas llega a decir, directamente, que "se ha desbordado la Rambla del Poyo". Tres horas antes, a las 15:22 horas, otra llamada alerta al 112 del río desbordado en Requena, y a las 17:34 horas una llamada alerta de la fuerte riada en Chiva: "Agua al nivel del tejado de la vivienda". Antes de que comenzase la reunión del Cecopi ya se habían registrado casi 10.000 llamadas a este número, que acabó recibiendo 19.821 llamadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.