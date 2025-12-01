El padre de una de las menores que se suicidó en Jaén: "Esto no es un suicidio. Hay muchas incoherencias"

Los detalles "Si alguien la molestó por temas de bullying nunca le afectaría ni la afectó", apunta Alexander, el padre de una de las adolescentes, quien además niega que su hija de 16 años sufriera bullying.

Nadie sabe los motivos por los que las dos adolescentes de Jaén se suicidaron el sábado en un parque. Lo único confirmado es que se quitaron la vida. Pero ¿por qué? Algunos amigos y compañeros de las dos adolescentes han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, en cambio, el padre lo niega. Por otro lado, la Junta ha confirmado que una de las menores tuvo abierto un protocolo por autolesionarse.

Hace dos noches halló a su hija muerta y hoy niega la mayor. "Esto no es un suicidio. Hay muchas incoherencias", asegura Alexander, padre de una de las adolescentes halladas muertas.

Es más, el padre apunta a terceras personas y dice que "no se subió consciente allí". La escasa altura de la rama, las cuerdas usadas y hasta que la policía pasara dos veces por el punto donde él encontró a las dos menores. Para Alexander todo es sospechoso.

"Si alguien la molestó por temas de bullying nunca le afectaría ni la afectó", apunta. Además, niega que su hija Sharif, de 16 años, sufriera bullying. La Consejería de Educación aclara que la otra menor, Rosme de 15 años, sí dejó de estudiar en septiembre.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tan solo una de las menores estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de Jaén, concretamente en un ciclo medio de Formación Profesional, en el momento del suceso. La otra alumna, según indican, se matriculó aunque causó baja en septiembre.

Así, han indicado que el IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar".

La noche del viernes los padres de ambas contactaron, desesperados. "Le pregunté a la madre de Rosme y me dijo que su hija estaba feliz", cuenta Claudia, la madre de Sharif. Los últimos mensajes tampoco les hicieron sospechar nada. "Me habló tan normal...", dice Claudia.

Sus dudas rodean una investigación hermética. En cuyo minuto de silencio han recordado también al menor que se suicidó en Jaén hace solo dos semanas.

