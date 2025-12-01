La increíble comparativa entre Sainz y Hamilton tras el Gran Premio de Qatar

El español y el británico han vivido realidades muy diferentes a lo largo de la temporada. Quién sabe si en Ferrari se arrepienten de la decisión que tomaron hacen un año.

Carlos Sainz ha tenido un año lleno de retos en Williams. Gracias a un rendimiento muy sólido, ha podido superarlos prácticamente todos. No ha sido un año fácil para el madrileño pero, aún así, ha sabido sobreponerse a muchos obstáculos. Ha sido precisamente esa determinación la que ha provocado resultados tan satisfactorios como el último podio en Qatar.

Muy poca gente hubiera predicho el nivel de las últimas actuaciones de Carlos. Especialmente, después de atravesar un momento tan duro como su marcha de Ferrari. Lewis Hamilton fue quien le sustituyó en la escudería italiana y puede que, visto lo visto, haya más de uno en la escudería italiana que se arrepiente de haber dejado escapar a Sainz.

Los números son claros. Con un coche considerablemente peor, Carlos ha conseguido 48 puntos desde el Gran Premio de Bakú, casi veinte más que Hamilton con el Ferrari (35). Si trasladamos la comparativa a las sensaciones, el veredicto también es más que evidente.

Sainz, más allá de haber pasado por momentos complicados, ha intentado siempre sobreponerse a los errores o bien de la escudería o bien suyos. Hamilton, completamente hundido tras las últimas carreras, no levanta cabeza ante la que está siendo la peor temporada de toda su trayectoria.

Con menos facilidades y un coche menos potente, Carlos ha demostrado que es capaz de prácticamente todo. El madrileño ha 'cerrado muchas bocas' con sus últimos resultados en Williams. El arrepentimiento con su marcha debe estar rondando el 'box' de Ferrari.