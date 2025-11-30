Nuria Roca, sobre las memorias de Romina Power: "Su relato sobre la desaparición de su hija siempre ha sido tremendo"

Romina Power repasa en sus memorias su relación con Al Bano y la desaparición de su hija Ylenia, un dolor que sigue marcado por la esperanza. En La Roca, Nuria Roca analiza las emotivas palabras con las que la cantante recuerda su historia.

La cantante Romina Power acaba de publicar sus memorias. En ellas habla sobre su relación con Al Bano y sobre la traumática desaparición de su hija Ylenia. En una entrevista para medios italianos, la artista comenta que "una madre lleva un cordón umbilical invisible. Si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido".

Además, propone crear una fundación "para las niñas desaparecidas, para demostrarles que no las hemos olvidado y que nunca hemos dejado de amarlas ni de buscarlas".

Desde La Roca, Nuria Roca analiza las declaraciones de la cantante italiana. "El relato y el testimonio de Romina Power con respecto a la desaparición de su hija siempre ha sido tremendo", señala la presentadora.

"Es muy difícil hablar si no has estado en una situación parecida, pero es verdad que te agarras a lo que sea y, si no encuentras la prueba, siempre te queda un halo de esperanza", termina diciendo Nuria.

