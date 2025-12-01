Ahora

En el IES Santa Catalina

El instituto de una de las menores que se suicidó en Jaén abrió el curso pasado un protocolo de autolesiones

Los detalles Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el IES Santa Catalina, donde estudió una de las menores el curso pasado, "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes".

Una de las dos adolescentes, de 15 y 16 años, que se suicidaron la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén, tenía abierto un protocolo de autolesiones en el instituto donde cursó el año pasado.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tan solo una de las menores estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de Jaén, concretamente en un ciclo medio de Formación Profesional, en el momento del suceso. La otra alumna, según indican, se matriculó aunque causó baja en septiembre.

Así, han indicado que el IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar".

De esta manera, la Consejería, quien ha trasladado su pésame a los familiares de las jóvenes, ha reiterado el llamamiento a la prudencia a la espera de las conclusiones de la investigación de la Policía.

Amigos de las adolescentes aseguran que sufrieron acoso escolar recientemente

Por otro lado, amigos y compañeros de las dos adolescentes han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según testimonios recogidos por EFE. En concreto, un amigo de una de las fallecidas ha asegurado que una de las chicas "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello", según ha declarado a 'El País'.

Además, el joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares directos de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente que también se quitó la vida. Sin embargo, desde la Consejería de Educación informan de que no había ninguna denuncia por acoso en ninguno de los centros.

Las menores había sido compañeras de instituto y, según fuentes cercanas a la investigación, eran amigas "del barrio de toda la vida". La principal hipótesis de la Policía Nacional es el suicidio, ya que los cuerpos de las menores no tenían marcas externas de violencia y los investigadores descartan la implicación de terceras personas.

Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, mientras Jaén continúa de luto hasta el martes. Las banderas del Consistorio ondean a media asta y este lunes hay convocado un minuto de silencio por las dos menores a las puertas del Consistorio.

