La curiosa amenaza de Max Verstappen a los McLaren: "Me podéis llamar Chucky"

El jefe de McLaren dijo que Max era "como una película de miedo" y así responde el piloto de Red Bull después de ganar en Qatar.

Max Verstappen llegará a la última carrera, a Abu Dabi, con opciones de ser campeón. Parecía imposible, pero tendrá una oportunidad ante Lando Norris. Y el de Red Bull ha lanzado una curiosa amenaza después de que Zak Brown, jefe de los papaya, dijera que es "como una película de miedo".

Así respondió Max ante los medios: "Me podéis llamar Chucky".

Verstappen aprovechó el clamoroso error de McLaren en el inicio de la prueba de Abu Dabi, cuando decidieron no entrar a boxes con el safety car. Lo explica Max: "La decisión ha sido crucial para ganar, es lo que queríamos y McLaren ha perdido. Después de eso, sabíamos que iban a ser dos tandas muy largas, pero lo hemos gestionado muy bien".

"Por supuesto, la distancia con los McLaren se redujo, pero no la suficiente. Cuando no eres el más rápido tienes que aprovechar las oportunidades y es lo que hemos hecho", apunta el cuatro veces campeón del mundo.

Reconoce que la oportunidad está ahí para el próximo domingo: "Hay una oportunidad. Son doce puntos. En una carrera como esta, cualquier cosa es posible, pero por ritmo puro, será difícil ganarle".

Oscar Piastri lo tiene más complicado. La lucha está entre Norris y Verstappen. Al inglés le valdría con subir al podio para salir campeón. Pero si queda cuarto y Max se lleva la victoria, el título será para el piloto de Red Bull.

