La conmovedora reflexión de Nani Roma tras superar un cáncer y asumir el accidente de su hijo: "El futuro y la vida..."

El bicampeón del mundo del Dakar se ha mostrado motivado, reflexivo y especialmente positivo durante una emotiva charla junto a 'Jugones'.

Nani Roma recibió en 2022 una de esas noticias que nadie quiere escuchar. Un tumor maligno en la vejiga le iba a obligar a pasar por quirófano y someterse a quimioterapia. Años más tarde, la vida le asestaba un nuevo golpe. En 2024, su hijo Marcsufrió un grave accidente de motocross que lo dejó parapléjico. Ahora, el bicampeón del mundo participa en el Rally Dakar de 2025 en una historia de superación que se cuenta sola.

"Me ha cambiado la perspectiva de la vida seguro y me ha hecho mucho más fuerte seguro" , relataba el piloto ante 'Jugones' al referirse al cáncer que tuvo que superar.

El español dejó una retahíla de lecciones, enseñanzas y reflexiones: "Dices vamos a aprovechar donde estamos porque la vida ya se complica sola". Y recordó el momento más complicado de los últimos años: "Lo más duro es el accidente de Marc. Hemos aprendido mucho de él. De la fuerza y la determinación que tiene de tirar para adelante".

Marc se convirtió en un ejemplo para su padre y, el que fuera el primer campeón nacional del Rally de motos, encuentra en su hijo la motivación para volver a luchar por un campeonato: "Todo va a ir bien y este Dakar lo vamos a disfrutar muchísimo y estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien".

Todo un ejemplo de superación tras una historia conmovedora que completa con el mensaje más positivo, uno de esos que todo el mundo debería escuchar: "El futuro y la vida, aunque a veces te da host***s fuertes, es maravillosa"