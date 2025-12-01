Koldo asegura que Begoña Gómez tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa: "Javier Hidalgo dijo que había que compensarle con un millón"

¿Qué ha dicho? "Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron delante de mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña", ha dicho el exasesor de Ábalos. Así, indica que no sabe "cómo lo hicieron exactamente", pero asegura que empezaron "hablando de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón".

Según asegura Koldo García él presenció cómo Javier Hidalgo decía que "había que compensar con un millón a Begoña Gómez". Cuenta Koldo en la entrevista que el rescate fue "muy intenso". Además, ha indicado que estuvo entre 16 o 20 ocasiones en casa de la familia Hidalgo para intentar "resolver esta situación".

El exasesor de Ábalos comenta que "el peso lo llevaba Javier". "Algunas veces, había otras dos personas, que eran como abogados o directores generales, no sé exactamente el cargo que ocupaban. Y la verdad es que estuve en varias ocasiones", añade Koldo.

"Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron delante de mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña", ha dicho el exasesor de Ábalos. Así, indica que no sabe "cómo lo hicieron exactamente", pero asegura que empezaron "hablando de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón". "En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché", indica.

El pasado jueves, el juez Leopoldo Puente decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García por apreciar riesgo de fuga "extremo".

El rescate de Air Europa se convierte en munición de Ábalos contra Sánchez

Antes de entrar en Soto del Real, el exministro acusó al Gobierno de presionarle para que se autoinculpe y así tapar el vínculo de Begoña Gómez, esposa del presidente, en el rescate millonario a Air Europa.

"Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", declaró en una entrevista en 'El Mundo', previa a su encarcelamiento. "Claro que Hidalgo habló con ella (Begoña), porque estaba desesperado", añadía.

Hasta el momento, no hay nada que vincule a Gómez con ese rescate. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid cerró la puerta a que el juez Juan Carlos Peinado siguiese investigando esto, asegurando que "no hay el más mínimo indicio".

