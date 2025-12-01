El PSOE dice que la investigación de las denuncias por acoso contra Paco Salazar "sigue en marcha" después de que "una interrupción momentánea" las hiciera desaparecer

El contexto Según 'eldiario.es', el PSOE da por cerrada la investigación interna contra Paco Salazar después de que las denuncias por presunto acoso sexual presentadas en julio desaparecieran del canal interno entre octubre y noviembre sin explicación.

El PSOE ha cerrado la investigación interna contra Francisco Salazar, exasesor de Moncloa, tras la desaparición de denuncias por acoso sexual de su canal interno, según eldiario.es. El partido asegura que investigará las denuncias, aunque Salazar ya no sea militante y los escritos no estén en la plataforma. Las denuncias, presentadas hace cinco meses, fueron eliminadas sin explicación, y el PSOE no contactó a las afectadas. La desaparición se atribuye a una "ofuscación informática" para proteger la confidencialidad. El PSOE insiste en que la investigación sigue abierta, sin minimizar las acusaciones y respetando la presunción de inocencia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defiende la rápida actuación del partido.

El PSOE ha asegurado que la investigación contra Paco Salazar sigue abierta. Lo hizo después de que 'eldiario.es' publicara que las denuncias por presunto acoso sexual presentadas por dos militantes habían desaparecido del canal interno del partido. Salazar ya no es militante y los escritos no figuran en la plataforma, pero la dirección insiste en que el procedimiento continúa y que revisará cada denuncia pese a su baja.

El medio apuntaba además que esas denuncias, presentadas hace cinco meses, fueron eliminadas de la plataforma entre finales de octubre y principios de noviembre sin que se diera explicación alguna a las afectadas. En ningún momento del procedimiento, señalan, el PSOE se puso en contacto con ellas ni para tramitar las denuncias ni para preguntarles por las situaciones que vivieron mientras trabajaban bajo las órdenes de quien fuera uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez.

Las denuncias se remontan a julio. Paco Salazar —persona de máxima confianza de Pedro Sánchez y figura influyente en Moncloa— fue protagonista del convulso Comité Federal celebrado ese mes. Justo entonces, mientras se filtraba su inminente nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización junto a Rebeca Torró, eldiario.es reveló que varias compañeras lo habían señalado por acoso sexual.

De una "ofuscación informática" a "la investigación no ha concluido"

La primera respuesta del PSOE ha sido atribuir la desaparición de las denuncias a un proceso de "ofuscación informática", destinado a reforzar la confidencialidad y evitar que pueda rastrearse la identidad de las denunciantes. Insisten en que los datos no han sido borrados, sino protegidos, y que la información sigue en el sistema.

Recuerdan además que, desde julio, ya no existía relación contractual con Salazar y que su baja como militante se formalizó la semana pasada —aunque no el mismo jueves en que trascendió la información.

Mientras tanto, desde Ferraz, la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha insistido en que la investigación "no ha concluido". Tras la Ejecutiva junto a UGT, ha subrayado que el partido está "comprometido con todas y cada una de las mujeres" y ha reiterado que el expediente sigue abierto incluso aunque Salazar ya no sea afiliado."Este proceso no ha finalizado. La pérdida de condición de militante no supone el cierre del procedimiento", afirmó.

Fuentes del partido explican que estos meses se han dedicado a recabar información y contrastar los hechos relatados en las denuncias. Hasta ahora —dicen— no hay nuevos testimonios ni pruebas concluyentes. Cuando termine esta fase preliminar, prevista para las próximas semanas, las responsables del procedimiento volverán a contactar con las denunciantes y con Salazar para contrastar información según el protocolo.

Desde el PSOE insisten en dos premisas: no minimizar la gravedad de las acusaciones de acoso y respetar siempre la presunción de inocencia.

"No se ha dado ningún carpetazo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha salido al paso y ha insistido en que el PSOE actuó de forma "ágil, contundente y rápida". "No se ha dado ningún carpetazo, es más, hemos sido muy ágiles. Quiero recordar que Paco Salazar iba a entrar en una Ejecutiva y que a raíz de dos denuncias precisamente se le excluye de dicha ejecutiva y se inicia una investigación. Por lo tanto yo creo que hemos sido muy ágiles", ha añadido Redondo.

La ministra ha recalcado que "en menos de 24 horas esta persona que iba a ser una persona esencial dentro de una Ejecutiva socialista fue apartada", por lo que cree que "mayor respuesta un partido no puede tener".