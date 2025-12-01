Ahora

Socialista desde 1992

El PSOE dice que la investigación de las denuncias por acoso contra Paco Salazar "sigue en marcha" después de que "una interrupción momentánea" las hiciera desaparecer

El contexto Según 'eldiario.es', el PSOE da por cerrada la investigación interna contra Paco Salazar después de que las denuncias por presunto acoso sexual presentadas en julio desaparecieran del canal interno entre octubre y noviembre sin explicación.

Paco Salazar, en una imagen de archivo

El PSOE ha asegurado que la investigación contra Paco Salazar sigue abierta. Lo hizo después de que 'eldiario.es' publicara que las denuncias por presunto acoso sexual presentadas por dos militantes habían desaparecido del canal interno del partido. Salazar ya no es militante y los escritos no figuran en la plataforma, pero la dirección insiste en que el procedimiento continúa y que revisará cada denuncia pese a su baja.

El medio apuntaba además que esas denuncias, presentadas hace cinco meses, fueron eliminadas de la plataforma entre finales de octubre y principios de noviembre sin que se diera explicación alguna a las afectadas. En ningún momento del procedimiento, señalan, el PSOE se puso en contacto con ellas ni para tramitar las denuncias ni para preguntarles por las situaciones que vivieron mientras trabajaban bajo las órdenes de quien fuera uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez.

Las denuncias se remontan a julio. Paco Salazar —persona de máxima confianza de Pedro Sánchez y figura influyente en Moncloa— fue protagonista del convulso Comité Federal celebrado ese mes. Justo entonces, mientras se filtraba su inminente nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización junto a Rebeca Torró, eldiario.es reveló que varias compañeras lo habían señalado por acoso sexual.

De una "ofuscación informática" a "la investigación no ha concluido"

La primera respuesta del PSOE ha sido atribuir la desaparición de las denuncias a un proceso de "ofuscación informática", destinado a reforzar la confidencialidad y evitar que pueda rastrearse la identidad de las denunciantes. Insisten en que los datos no han sido borrados, sino protegidos, y que la información sigue en el sistema.

Recuerdan además que, desde julio, ya no existía relación contractual con Salazar y que su baja como militante se formalizó la semana pasada —aunque no el mismo jueves en que trascendió la información.

Mientras tanto, desde Ferraz, la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha insistido en que la investigación "no ha concluido". Tras la Ejecutiva junto a UGT, ha subrayado que el partido está "comprometido con todas y cada una de las mujeres" y ha reiterado que el expediente sigue abierto incluso aunque Salazar ya no sea afiliado."Este proceso no ha finalizado. La pérdida de condición de militante no supone el cierre del procedimiento", afirmó.

Fuentes del partido explican que estos meses se han dedicado a recabar información y contrastar los hechos relatados en las denuncias. Hasta ahora —dicen— no hay nuevos testimonios ni pruebas concluyentes. Cuando termine esta fase preliminar, prevista para las próximas semanas, las responsables del procedimiento volverán a contactar con las denunciantes y con Salazar para contrastar información según el protocolo.

Desde el PSOE insisten en dos premisas: no minimizar la gravedad de las acusaciones de acoso y respetar siempre la presunción de inocencia.

"No se ha dado ningún carpetazo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha salido al paso y ha insistido en que el PSOE actuó de forma "ágil, contundente y rápida". "No se ha dado ningún carpetazo, es más, hemos sido muy ágiles. Quiero recordar que Paco Salazar iba a entrar en una Ejecutiva y que a raíz de dos denuncias precisamente se le excluye de dicha ejecutiva y se inicia una investigación. Por lo tanto yo creo que hemos sido muy ágiles", ha añadido Redondo.

La ministra ha recalcado que "en menos de 24 horas esta persona que iba a ser una persona esencial dentro de una Ejecutiva socialista fue apartada", por lo que cree que "mayor respuesta un partido no puede tener".

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. Mónica García carga contra Ayuso, la "dictadorzuela de Chamberí", por revivir el fantasma de ETA: "Ya le vale. Está alentando el odio"
  4. Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales
  5. Desarticulan la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi 'The Base' en España
  6. El instituto de una de las menores que se suicidó en Jaén abrió el curso pasado un protocolo de autolesiones