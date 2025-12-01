Mónica García carga contra Ayuso, la "dictadorzuela de Chamberí", por revivir el fantasma de ETA: "Ya le vale. Está alentando el odio"

En el discurso que realizó este pasado domingo en la manifestación celebrada para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Ayuso aseguró que "ETA esté preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha llamado "dictadorzuela de Chamberí", por revivir el fantasma de ETA.

En el discurso que realizó este pasado domingo en la manifestación celebrada para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Ayuso aseguró que "ETA esté preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira". "No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos", sentenció.

"Estamos acostumbrados a desayunarnos con los delirios de la señora Ayuso y a desayunarnos con este dictadorzuela de Chamberí dando lecciones, insultando permanentemente y luego asombrándose de que haya manifestaciones violentas delante te de Ferraz", ha comentado García en Al Rojo Vivo al ser preguntada por ese discurso de Ayuso.

Así, ha insistido en que la presidenta madrileña "no tiene ningún reparo en llamar hijo de puta al presidente, en estar insultando constantemente día y noche al Gobierno de España y estar vinculándonos con la banda terrorista ETA. Ya le vale. Es la única que quiere resucitar a ETA".

De esta manera, la ministra ha comentado que "luego le llama la atención y le echa la culpa a Vox de las manifestaciones violentas", refiriéndose a la concentración convocada este domingo por Revuelta, las juventudes de Vox, frente a la sede del PSOE en Madrid.

"Es usted la que está alentando el odio en este país, es usted la que está alentando la falta de convivencia y esta manera de hacer política que se trata no solamente de desgastar al contrario, sino de insultarle y lanzar mensajes como el de ayer, de odio y absolutamente falsos", ha matizado García.

"Ya le vimos a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, decir que mentir no era un delito. Mentir no es un delito pero sí que es un delito instaurar el odio en nuestras calles y no hacerse cargo de las consecuencias de ese odio permanente", ha añadido. Sobre una posible moción de censura presentada por el Partido Popular, la ministra ha asegurado que no tienen "ningún miedo".