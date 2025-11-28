Carlos Sainz habla como nunca sobre Williams: "Si me hubieras dicho cuando firmé..."

El piloto madrileño está más que satisfecho con su primer año en Williams. También ha opinado sobre las polémicas en los adelantamientos y las sensaciones previas al GP de Qatar.

A falta de dos carreras para concluir su primer año en Williams, Carlos Sainz ha hecho balance de su temporada. Confirma que, a pesar de los "altibajos", se siente satisfecho con los resultados obtenidos: "Habría firmado todavía más rápido".

También aprovechó para opinar de nuevo sobre las polémicas en los adelantamientos esta temporada: "Creo que ha habido mucha división de opiniones entre pilotos, FIA, comisarios... distintas formas de evaluar distintos incidentes", a lo que añadió: "Ha habido confusión. Hay que sentarse ahora en frío y esperemos encontrar una solución para el futuro".

"Las guías han causado más problemas que soluciones, no ha sido una implementación exitosa de las normas" declaró en rueda de prensa. ¿Sus soluciones? Cambios en la estructura de comisarios. Figuras con experiencia capaces de "juzgar correctamente" las diferentes interpretaciones y situaciones.

Ha puesto sobre la mesa los nombres de tres expilotos que, según él, analizan los lances con mucha precisión: "Chandhok, Palmer o Davidson... En un mundo ideal no tendríamos una guía, sino gente como ellos tres que puedan juzgar estas acciones".

Qatar, una cita exigente

Comentó sus sensaciones para este fin de semana. Sabe que Qatarserá una prueba dura. Tras un quinto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, es pesimista respecto a Losail: "Somos los más lentos en ese tipo de curva... O encontramos algo, o me temo que va a ser uno de los fines de semana más complicados".

Una penúltima prueba para cerrar una temporada distinta para Carlos. De luchar por el mundial, ha tenido que amoldarse a la lucha en la zona media, un rol que ha asumido perfectamente: "Buen año, no perfecto, pero como cualquier equipo de clase media".

"Si me hubieras dicho cuando firmé el contrato con Williams que íbamos este año a tener un podio, quinto en el campeonato de Constructores, a un par de décimas en muchas pistas, otro podio en el Sprint, muchos puntos tanto para Alex como para mí... Creo que habría firmado todavía más rápido" añadía para cerrar.