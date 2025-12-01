D'Alessandro desvela en 'El Cafelito' la intrahistoria de la llegada de Simeone al Atlético de Madrid

El exfutbolista, exentrenador y actual colaborador en 'El Chiringuito de Jugones', charló junto a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y criticó el trato de una de las grandes figuras del club rojiblanco.

Jorge D'Alessandro aterrizó en el Atlético de Madrid para ser el técnico del club rojiblanco en 1994. Su estancia al frente del equipo coincide con el fichaje de un futbolista que, a día de hoy, es una de las personas más importantes de la historia del club.

El exentrenador argentino aconsejó fichar a Diego Pablo Simeone, actual técnico del primer equipo. Y, durante la charla con Josep Pedrerol en 'El Cafelito', el tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones' desveló la secuencia detrás de la incorporación del 'Cholo'.

"Yo quería pasar a Caminero a jugar por derecha y quería meter a Simeone para jugar por izquierda. Voy a Miguel Ángel Ruíz y a Clemente Villaverde y ellos hacen el traspaso de Simeone", explica.

Sin embargo, a pesar de que Diego Pablo sabía que el artificie de su fichaje por el que se convertiría en el club de su vida fue Jorge D'Alessandro, nunca le agradeció el gesto.

"Yo siempre digo que el jugador es lo más desagradecido del mundo", sentenciaba el invitado de 'El Cafelito' en una declaración que, por el tono, parecía restarle importancia al generalizar a todos los futbolistas pero, no deja de ser un recado para la leyenda rojiblanca.