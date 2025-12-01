Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales

Los detalles La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra una pieza de responsabilidad civil y la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo al exdirigente de Sumar.

Elisa Mouliaá ha pedido tres años de cárcel para Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales. En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, ha reclamado que se abra una pieza de responsabilidad civil y la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo al exdirigente de Sumar.

Como testigos, ha solicitado que declaren en el juicio su padre, su hermano y los amigos que estaban presentes en la fiesta en la que se habrían producido los abusos.

Precisamente, hace unas semanas se conocía que el juez Adolfo Carretero había propuesto juzgar a Iñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz en auto equivalente al procesamiento. El magistrado considera que hay indicios de que podría haber actos con contenido sexual sin consentimiento de la víctima y propone, por tanto, que sea enviado a juicio.

En el auto equivalente al procesamiento, el juez habla de tres episodios distintos en los que el exdirigente de Sumar habría cometido un delito de agresiones sexuales.

Además, señala que Mouliaá habló de tres escenarios diferentes: en el ascensor de la casa de los amigos a la que fueron después de la presentación del libro de Errejón, posteriormente en ese domicilio y finalmente en el taxi que les iba a llevar a la casa de la actriz. Por ello, en el auto el juez habla en plural de ese delito de agresiones sexuales.

De esta manera, el juez Carretero decidió procesar al exdirigente de la formación Sumar al considerar que lo mejor es que vaya a juicio y ahí se decida si es culpable o no.

Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.

Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".

