El demoledor dato de la vergüenza para Lewis Hamilton que refleja su año en Ferrari

El piloto británico ha completado un curso absolutamente decepcionante en el que ha llegado a dudar de sí mismo después de ver que los resultados no le han acompañado en toda la temporada.

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrariha sido una auténtica pesadilla para el piloto británico. A falta de un Gran Premio, ya nadie duda de que el año ha sido verdaderamente complicado para el heptacampeón del mundo.

La ilusión desbordada que generó su fichaje ha desaparecido después de un curso en el que el piloto no ha subido al podio en ninguna carrera larga. De hecho, claramente, el referente del equipo es Charles Leclerc, quien acumula siete podios y suma casi ochenta puntos más que su compañero de equipo, quién está muy cerca de perder la sexta posición en el Mundial a manos de Kimi Antonelli.

Son muchas las estadísticas que podrían dañar la reputación de Hamilton este 2025. Sin embargo, hay un dato que es verdaderamente demoledor.

EL británico se ha quedado fuera en la Q1 en las dos últimas sesiones de clasificación. Ni en Las Vegas ni en Qatar fue capaz de superar el primer corte. En toda la historia de Ferrari, además de Hamilton únicamente ha habido dos pilotos que han sido eliminados en la Q1 en dos sesiones de clasificación consecutivas: Luca Badoer y Giancarlo Fisichella.

Badoer es más conocido por haber sido piloto de pruebas y desarrollo de Ferrari. De hecho, corrió para la escudería en una sustitución temporal de Felipe Massa en 2009 y obtuvo malos resultados debido a la falta de ritmo competitivo tras muchos años sin competir en el 'Gran Circo'. Además, el italiano nunca logró puntuar a pesar de disputar en más de 50 carreras.

Por otro lado, Fisichella aterrizó en Ferrari en 2009 para sustituir a Felipe Massa, igual que Badoer. El piloto llegaba a la escudería para cumplir un sueño aunque no pudo puntuar nunca con un coche poco competitivo. La relación fue más una historia emocional que de resultados deportivos y después pasó a ser piloto de pruebas y reserva además competir en GT.

Lewis Hamilton es el tercer y único piloto que se suma a la lista en una temporada donde su compañero de equipo se ha metido en la Q3 en todas citas a excepción de Imola, donde salió en 11º posición. Una estadística demoledora que refleja la realidad de una temporada complicadísima para uno de los dos pilotos con más títulos en la historia del 'Gran Circo'.