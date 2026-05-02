¿Fin al dominio de Mercedes? Cotundente mensaje de Russell sobre Ferrari y McLaren: "Estoy sorprendido..."

El piloto de Mercedes se ha visto superado por varios de sus principales rivales durante la clasificación a la 'sprint' en Miami, lo que le ha "sorprendido" de cara al desarrollo del fin de semana.

"Durante todo el día fueron más rápidos que nosotros"

La Fórmula 1 está de vuelta con un Gran Premio de Miami que promete sorpresas. Durante el parón inesperado en el calendario, la mayoría de equipos del 'paddock' ha aprovechado para introducir mejoras en sus monoplazas, lo que plantea una prueba en Estados Unidos cargada de novedades.

Tras los libres y la clasificación de la 'sprint', los McLaren se postularon como los más mejorados, después del primer y tercer puesto de Lando Norris y Oscar Piastri en la clasificación del viernes. Sobre ello, ha hablado George Russell, sexto, que no está acostumbrado este 2026 a salir del podio.

"Estoy bastante sorprendido por el gran salto que han dado McLaren y Ferrari", expresaba el piloto de Mercedes sobre los de Woking y también sobre Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Otro piloto que ha vuelto a asomarse a las posiciones de arriba es Max Verstappen, quinto, en busca de su reconciliación personal con la Fórmula 1.

Russell afirmaba tras la 'sprint' que esperaba que sus rivales "hubieran acortado distancias", pero se mostró sorprendido por el ritmo tan superior que mostraron durante todo el día. Por otro lado, el W17 no fue tan fiable como lleva acostumbrando esta temporada, así lo explicó George: "Los neumáticos se sobrecalentaban mucho. Me ha costado mucho conseguir el equilibrio adecuado con el coche en el sector revirado".