El llamativo mensaje de Norris sobre la posible retirada de Verstappen: "Nos complica la vida..."

El de McLaren reconoce la importancia de la continuidad de Max en la Fórmula 1. Su retirada del gran circo supondría la gran pérdida de uno de los "mejores pilotos que jamás se hayan visto".

Max Verstappen es el gran enemigo de esta Fórmula 1. El neerlandés ha sido la gran voz del 'paddock' que se ha posicionado desde el primer momento en contra de la nueva reglamentación. Ha sido tal el rechazo que ha expresado Max que no ha dudado en mostrar la posibilidad de retirarse si la situación continuaba de esta manera.

Este mes de abril, la FIA decidió reducir el impacto de la parte eléctrica haciendo caso a las palabras de Verstappen y a las de gran parte de los pilotos. Sin embargo, no se sabe si será suficiente como para que el neerlandés vuelva a disfrutar pilotando en la máxima competición automovilística.

Lando Norris, uno de sus máximos rivales, ha dejado una llamativa reflexión sobre cómo podría afectar la retirada de un tetracampeón del mundo como Max: "Verstappen se ha ganado el derecho a irse y hacer lo que quiera. Ha ganado cuatro campeonatos del mundo. Y siempre ha sido así, no es solo ahora".

"Siempre ha sido muy franco a la hora de decir lo que piensa, estés de acuerdo o no, o debas decirlo o no. Es él mismo y creo que esa es una forma muy buena de vivir la vida", confiesa Norris.

El británico reconoce que sería un duro golpe para la F1 que Max abandonara: "Sería una pena para el deporte, se le echaría en falta, si eso llegara a suceder, porque probablemente sea uno de los mejores pilotos que se hayan visto jamás en la Fórmula 1. Y creo que sería una pena para nosotros porque, aunque a veces nos complica la vida muchísimo, siempre es muy divertido competir contra él y siempre mola correr contra alguien que ha ganado cuatro campeonatos".

"Siempre quieres competir contra los mejores del mundo y él sin duda es uno de ellos, así que sí, sería una pérdida para el deporte", concluye Lando en declaraciones recogidas por 'Sky Sports'.