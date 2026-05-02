Exteriores se moviliza para liberar a Saif Abukeshek, el español de la Flotilla retenido por Israel

Las embarcaciones que participan en la Flotilla Global Sumud zarpan de Barcelona, ​​España, con destino a Gaza.

Los detalles En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, José Manuel Albares ha apuntado que el activista de nacionalidad brasileña Thiago Ávila también llega este sábado a Israel donde recibirá atención consular por parte de los diplomáticos brasileños.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que el activista español Saif Abukeshek, detenido por Israel, desembarca este sábado en el puerto de Ashdod y recibirá asistencia consular del cónsul de España en Tel Aviv. Albares destacó que las autoridades israelíes aceptaron la solicitud para ofrecer asistencia consular a Abukeshek, quien también contará con apoyo sueco. Además, el activista brasileño Thiago Ávila recibirá atención consular en Israel. Albares calificó la detención como ilegal, afirmando que ocurrió en aguas internacionales y Abukeshek debería haber desembarcado en Creta. Sobre la retirada de tropas de EEUU en Alemania, reafirmó la fiabilidad de España como aliado de la OTAN. En cuanto a Irán, subrayó la necesidad de finalizar la guerra unilateral y garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el activista de la Global Sumud Flotilla con nacionalidad española detenido por Israel, Saif Abukeshek, desembarca en Israel este sábado por la mañana, en el puerto de Ashdod, y que este mediodía recibirá asistencia consular por parte del cónsul de España en Tel Aviv (Israel).

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este sábado, el ministro ha apuntado que el activista de nacionalidad brasileña Thiago Ávila también llega este sábado a Israel donde recibirá atención consular por parte de los diplomáticos brasileños.

Así, ha explicado que las autoridades israelíes han aceptado la solicitud formal del Gobierno de ofrecer asistencia consular y entrar en contacto con Abukeshek, que también recibirá atención por parte de las autoridades suecas, país del que, dice, también cuenta con la nacionalidad. De esta manera, el ministro ha asegurado este sábado que el cónsul de España en Tel Aviv está citado a las 12:00 horas de este sábado para poder tener un contacto con el activista español de origen palestino Saif Abukeshek.

Preguntado por si tiene constancia de que se hayan producido torturas por parte de Israel a Abukeshek ha asegurado que no puede confirmarlo porque todavía no han tenido contacto con el activista, aunque sí ha informado que este viernes la cónsul española en Creta (Grecia) tuvo que desplazarse al hospital porque varios activistas requirieron asistencia médica.

"Quiero ser muy claro aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes", ha añadido, y ha dicho que Abukeshek no debería estar en Israel y debería haber sido desembarcado en Creta con el resto de activistas.

El Gobierno de España reaccionó este viernes al abordaje de Israel. Según fuentes de Exteriores a laSexta, Albares está en "contacto permanente con sus homólogos israelíes y griegos" después de que los hebreos hayan retenido y trasladado a su país a Saif abú Keshek, ciudadano de origen palestino y nacionalizado español.

En ese sentido, han llamado a "recabar toda la información" a la par que exigen "que se respete la legalidad internacional y sus derechos". Las mismas fuentes afirman que el Gobierno "condena esta retención" y "exige su inmediata liberación", además de hablar de la movilización de las embajadas y consulados de España y Grecia "para prestar toda la protección al ciudadano español tan pronto pudiese llegar a territorio israelí".

Por su parte, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha calificado de "secuestro" la acción de Israel con la Global Summud Flotilla en la marcha en Barcelona con motivo del 1 de Mayo.

Retirada de soldados de EEUU

Preguntado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de tropas estadounidenses de Alemania, Albares ha reivindicado que España es un aliado "completamente fiable" de la OTAN y ha remarcado que los soldados norteamericanos en España operan con total normalidad.

En relación con la posición de España acerca del conflicto en Oriente Medio ha dicho que es siempre "coherente" y acorde al derecho internacional con el objetivo de buscar la paz y estabilidad mundial.

"Nuestra posición sobre Irán ha sido clara y no va a cambiar. La guerra en Irán, la guerra unilateral en Irán, tiene que terminar", ha zanjado, y ha añadido que debe cesar el lanzamiento de misiles por parte de Irán, que Líbano debe ser parte del alto al fuego y el estrecho de Ormuz debe volver a ser de paso libre y seguro.

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