Campillos exhuma dos fosas comunes del franquismo en las que podría haber más de 150 asesinados

¿Por qué es importante? Paqui González, cuyo bisabuelo fue asesinado en el cementerio de Campillos (Málaga), solo tiene de él es un certificado de defunción con fecha de mayo del 37 en el que como motivo de la muerte se lee "traumatismo".

El Ayuntamiento de Campillos, en Málaga, está llevando a cabo la exhumación de dos fosas comunes en su cementerio municipal, donde ya se han recuperado 73 cuerpos de víctimas de los golpistas franquistas. Se estima que podrían encontrarse más de 150 personas en total. Familias como la de Paqui González buscan justicia y memoria tras 90 años. Los arqueólogos han descubierto que las víctimas fueron asesinadas y arrojadas maniatadas. Las investigaciones iniciales hablaban de 120 cuerpos, pero podrían ser hasta 200, con un porcentaje significativo de mujeres, debido a su participación política y sindical en la región. Aún queda mucho por hacer para rescatar este pasado.

El Ayuntamiento de Campillos, en Málaga, está inmerso en la exhumación de dos fosas comunes de su cementerio municipal. En una primera ya fueron exhumados 73 cuerpos de asesinados por los golpistas franquistas. En total, calculan que en las fosas podría haber más de 150 personas.

Justicia y memoria. Es lo que quieren encontrar después de 90 años familiares de víctimas como Paqui González, cuyo bisabuelo fue asesinado en el cementerio de Campillos. "Le llamaban todas las noches para que fuera al cuartel, le pegaban una paliza y así estuvo durante varios días y mi abuela y su madre le llevaban la comida. Hasta que ya un día les dijeron que no hacía falta, que ya no le hacía falta comer", ha relatado a laSexta.

Lo único que tiene de él es un certificado de defunción con fecha de mayo del 37 en el que como motivo de la muerte se lee "traumatismo". "Ella se fue con la pena de que no habían empezado ni a buscar los restos de su padre", ha contado Paqui desde el cementerio de Campillos.

Los arqueólogos están descubriendo cómo asesinaban a las víctimas y las amontonaban maniatadas. Los cuerpos hallados, ha explicado el arqueólogo Cristóbal Alcántara, "demuestran que los mataron y los arrojaron en el mismo momento".

Las primera investigaciones de la Universidad de Málaga hablaban de 120 cuerpos, pero tras estos trabajos de exhumación, la cifra puede elevarse hasta los 200. En la fosa, además, el porcentaje de mujeres está por encima de la media. "Sumándoles los que hemos recuperado ahora podríamos estar hablando del 20% de mujeres, que está muy por encima de la media en Andalucía y, por ende, de España", ha señalado el arqueólogo Andrés Fernández.

El motivo podría ser este: "Había en la comarca muchas mujeres activas políticamente y sindicalmente hablando, y había hasta una asociación de mujeres que se llama 'Las luchadores' y en los pueblos de al lado se llamaba 'Las Bienvenidas'", ha apuntado Encarnación Barranquero, profesora titular de la Universidad de Málaga.

Aún queda mucho trabajo por delante para desenterrar un pasado que no puede quedar en el olvido.

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