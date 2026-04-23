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'El Cafelito'

Congo cree que falta un líder en el Real Madrid: "No hay un Sergio Ramos, un Modric..."

Edwin Congo, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, cree que el problema del Real Madrid es que falta liderazgo en el vestuario.

congo

El exjugador Edwin Congo cree que el Real Madrid necesita liderazgo. Ahora cree que no lo tiene y que está echando de menos a Sergio Ramos o a Luka Modric.

"Ahora le toca a Dani Carvajal, él lo ha vivido y sabe cómo se vive", dice en'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

Sí apuesta por Kylian Mbappé como ese líder: "Necesita empaparse más de madridismo, de lo que nosotros somos. Está en el proceso también".

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