Sorprendente mensaje de Alonso en el GP de Miami: "Las vibraciones han mejorado, pero..."

El asturiano reconoce que no sufre tanto con las vibraciones del Aston Martín. Aún así, pide calma ante una irrisoria mejora en términos de rendimiento del coche.

Fernando Alonso no está volviendo del parón como esperaba. El asturiano no pudo firmar unos buenos entrenamientos libres en el comienzo del Gran Premio de Miami y en la clasificación al 'sprint' volvió a vivir un auténtico infierno. No tuvo ni la oportunidad de intentar firmar un buen tiempo y saldrá penúltimo en la carrera corta.

Solo su compañero Lance Stroll quedó por debajo del asturiano en una nueva muestra de que la situación en Aston Martin es un desastre. Sin embargo, mejorar la velocidad del monoplaza no era la prioridad este parón. Las vibraciones y la fiabilidad han sido los dos grandes debes a trabajar por Aston y por Honda estas cuatro semanas de inactividad.

La primera parece tener algo de resultados. A pesar de unos libres en los que Fernando se quejó de las vibraciones por radio, tras la 'qualy', el ovetense reconoció que había experimentado una mejora en ese aspecto. Algo que le facilita mucho las cosas a la hora de pilotar.

"Las vibraciones han mejorado. El resto ha mejorado los coches desde Japón y nosotros solo fiabilidad. Necesitamos mantener la calma, nuestro programa es un poco diferente al del resto", confesó Fernando en declaraciones para el micrófono de la 'F1'.

Todo en un fin de semana en el que parece que el objetivo principal de Alonso es acabar la carrera. La situación parece que, de momento, no irá a mejor en términos de resultados pero sería un gran paso para Aston Martin tener un coche capaz de acabar carreras.