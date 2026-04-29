El jefe de Mercedes, cauto ante los triunfos de Kimi Antonelli: "No espero que dure todo el año"

Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, aplaude el gran rendimiento del piloto italiano al liderar el mundial con 19 años, aunque no confía en que dure todo el año debido a su inexperiencia.

Mercedessigue siendo el equipo a batir esta temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana se marchó como líder del Mundial de Constructores y Pilotos al parón de abril, y todo apunta a que mantendrá su posición durante el mes de mayo.

En las tres primeras carreras del campeonato, los teutones han ganado todos los GP con Kimi Antonelli como su mejor piloto. Acompañado de George Russell, el italiano acumula dos victorias y un segundo puesto, liderando la clasificación con 72 puntos.

Pese a su corta edad, el italiano ya es el piloto más joven de la historia de la F1 en liderar un Mundial. A sus 19 años, Antonelli tiene muchas opciones de ganar su primer título, aunque en Mercedes se muestran muy cautos con su progreso.

"Teniendo en cuenta su edad y su relativa falta de experiencia, le llevaría al menos una temporada adaptarse, y eso está sucediendo. Pero al mismo tiempo, no esperamos un milagro que dure todo el año", comenta Toto Wolff, jefe de Mercedes, en una entrevista para la web de la Fórmula 1.

El austriaco está satisfecho con el rendimiento de sus pilotos, sobre todo con Kimi, pero prefiere mantener los pies en la tierra debido a la altura del calendario, los cambios en el reglamento y su poca experiencia en el 'Grand Prix'.

"Hemos visto muy buenas carreras en lo que va de temporada, y ha cometido menos errores. Se ha beneficiado de ciertas estrategias de carrera, como los coches de seguridad, pero eso tiene sus pros y sus contras. Te beneficia o te perjudica durante todo el año. Así que va por el buen camino que esperábamos", añade Wolff.

Por último, el jefe de los alemanes confía en que su rendimiento se mantenga gracias a sus directrices, y espera "un gran desempeño". "Creo que simplemente debemos continuar con lo que hemos estado haciendo y esperamos que eso dé como resultado un gran desempeño y buenos resultados", concluye Wolff.