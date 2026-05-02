Nuevo 'palo' de Verstappen a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami: "Me gustaría estar en un sitio..."

El neerlandés sigue sin disfrutar de esta nueva Fórmula 1 y, aunque señala una mejora del Red Bull, asegura querer estar en una competición en la que pueda pelear por ganar.

Max Verstappen está viviendo uno de sus peores años en la Fórmula 1. Tras haber ganado cuatro de los últimos cinco títulos, el neerlandés no se ha podido adaptar a la nueva normativa y, de hecho, ha ido el piloto más crítico con esta 'nueva era'.

Max ha quedado relegado en las primeras carreras de 2026 a la zona media de la tabla, muy lejos de la pelea por victorias, algo que Verstappen no tolera. En el GP de Miami, el de Red Bull dejó un nuevo 'recado' a la organización mostrando el descontento que tiene con la competición.

"De haber tenido ese finde libre (el del GP de Austria), también habría competido en las 24h de Spa. Me encantaría hacer cualquier cosa que me dé la oportunidad de competir", aseguró Max en declaraciones para 'Motorsport'.

Aún así, tras la clasificación al 'sprint', Verstappen reconoció que ha habido una cierta mejora en el Red Bull tras este parón: "Da más sensación de ser mejor. Por supuesto, todavía hay cosas en las que estamos trabajando. Pero este es un paso muy positivo para nosotros. En las últimas carreras nos faltaba más de un segundo. Diría que ahora casi hemos reducido a la mitad la diferencia, así que eso es positivo".

"Seguimos siendo muy débiles en el primer sector, que se compone principalmente de curvas rápidas. Así que sabemos que tenemos que trabajar en eso. Pero durante el resto de la vuelta todo se sentía un poco mejor, sí. Así que eso me alegra un poco más. En cualquier caso, me parece que hemos dejado un poco atrás a la zona media", concluye el neerlandés.