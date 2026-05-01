Las dos opciones que se plantea Fernando Alonso tras su retirada en F1: guiño claro a Verstappen

El asturiano, que afirma que seguirá ligado a Aston Martin cuando deje el 'Gran Circo', ha mostrado gran interés por volver a competir en el Dakar y en Le Mans.

Después de que el pasado fin de semana Fernando Alonso diera por hecha su continuidad en Fórmula 1 la próxima temporada, en la previa del Gran Premio de Miami le han preguntado por los escenarios que se platea una vez se baje del F1.

Eso sí, parece que seguir o no en la máxima categoría puede depender más de Aston Martin: "Si sigo compitiendo, creo que será una mejor temporada que esta porque el proyecto estará en su segundo año. Si paro, puedo competir en otras categorías".

En ese punto, hay una disciplina que le llama especialmente la atención por la oportunidad que tiene de lograr algo inédito en la historia.

"El Dakar será una posibilidad, si un día puedo haber ganado en resistencia, F1 y rally-raid probablemente no habrá precedentes. Así que eso es algo muy atractivo", ha señalado a 'As'.

También hay un 'plan B': "Puede que también vuelva a Le Mans algún día, así que no me preocupa mucho si dejo la F1. Seguiré corriendo y seguiré vinculado a este equipo en el futuro con un papel diferente".

Hablando sobre las 24 Horas llegó el guiño definitivo a Verstappen, con el que en otras ocasiones ya ha hablado públicamente de formar pareja.

"No está en mis planes todavía volver, pero si surge la oportunidad, hay otros pilotos de F1 que quieren ir a Le Mans en el futuro y estamos en contacto para hacerlo juntos", ha zanjado.