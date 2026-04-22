¿Leclerc como recambio de Verstappen en Red Bull? Esto apunta un expiloto de F1: "Si Ferrari..."

Jolyon Palmer, piloto de F1 en 2016 y 2017, cree que el piloto monegasco sería el candidato perfecto si el cuatro veces campeón del mundo decide no continuar en F1.

El futuro de Max Verstappen sigue en el aire. Los rumores sobre una posible marcha del neerlandés de la Fórmula 1 están a la orden del día, y ya hay quien está empezando a hacer sus predicciones sobrequien puede sustituir a 'Mad Max' en 2027.

Jolyon Palmer, expiloto de F1, cree que Charles Leclerc podría ser el candidato idóneo para el puesto que dejaría libre Verstappen: "Charles lleva mucho tiempo en Ferrari. Creo que tiene un talento enorme. Pero si Ferrari no demuestra este año que es capaz de ganar el Campeonato del Mundo, creo que podrían ficharlo".

"Admito que estamos en el terreno de la pura especulación, pero sigo creyendo que Leclerc tiene el potencial para ser campeón del mundo y que podría verse tentado a intentarlo en otro equipo que no sea Ferrari", comentó Palmer en declaraciones recogidas por 'Speedweek'.

Aunque Jolyon Palmer, quien corrió para el equipo Renault en 2016 y 2017, no es el único piloto de F1 que ha hecho su predicción sobre lo que puede pasar con

Verstappen de cara al año que viene. De momento, el cuatro veces campeón del mundo se está preparando para las 24h de Nürburgring en la categoría GT3, mientras su futuro sigue estando en duda.