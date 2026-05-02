Carlos Sainz explota contra Williams tras los libres en Miami: "No puede ser que sigamos así"

El piloto de Williams ha afirmado que "no está contento" con lo visto hasta ahora en Miami y no encuentra las mejoras prometidas por el jefe de equipo de Grove.

Las cosas no han mejorado en Miami hasta ahora para los pilotos españoles de Fórmula 1. Fernando Alonso firmó el peor tiempo de toda la parrilla mientras que Carlos Sainz finalizó 14º en la clasificación de la 'sprint' del viernes. Una situación que no dejó nada contento al madrileño.

El piloto de Williams corrió 12 vueltas, en las que las sensaciones estuvieron muy lejos de ser positivas. "Estamos tres pasos por detrás de donde deberíamos estar", exclamaba Sainz en tono de enfado a través de la radio de equipo durante los libres, donde acabó décimo. Sin embargo, su decepción con el FW48 no terminó ahí, ya que Carlos tuvo más palabras de reproche hacia el equipo de Grove.

"No estoy contento con esto. No puede ser que, después de hora y media de libres, sigamos así", explotaba el madrileño. Todo esto previo a un gran premio que puede ser determinante en este primer tramo de temporada, después de que muchos equipos hayan aprovechado el parón para introducir mejoras, algo que también entraba en los planes de Williams.

James Vowles, jefe de equipo de Sainz, aseguró mejoras en el coche para Miami, sin embargo, hasta ahora estas no se han traducido en resultados sobre la pista. Está por ver el desempeño de Carlos en Miami Gardens, aunque la situación parece muy frustante para el piloto según lo visto el viernes.

Este sábado será una nueva oportunidad para Sainz de situarse en los puestos de puntuación durante la 'sprint' y la clasificación, toda una prueba para definir el resto de temporada de Williams, que busca repetir la histórica temporada 2025.