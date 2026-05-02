¿EL REGRESO DE MCLAREN?
F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de Miami de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la temporada 2026 de Fórmula 1.
MALA QUALY PARA RUSSELL
Saldrá 6º , muy por detrás de su compañero de equipo, que partirá 2º en esta sprint. El que hasta hace unas semanas era el gran favorito para llevarse el Campeonato, parece estar sucumbiendo sorprendentemente ante Kimi Antonelli, quien se está erigiendo como líder de Mercedes tras sus victorias en Japón y China.
VOLVEMOS CON SORPRESAS
Y es que parece que Mercedes ya no es tan dominadora como en las primeras tres carreras. McLaren le ha arrebatado una 'pole' por primera vez este año. Lando Norris saldrá primero en la sprint mientras que Piastri será tercero. Veremos si los papaya vuelven a resurgir en Miami como ya hicieron hace unas temporadas.
MUY BUENAS TARDES
Se acabó el parón. Regresa la Fórmula 1 un mes después tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia. Y lo ha hecho con alguna que otra sorpresa. En menos de una hora, comienza la sprint del Gran Premio de Miami.