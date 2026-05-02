F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de Miami de Fórmula 1

MALA QUALY PARA RUSSELL Saldrá 6º , muy por detrás de su compañero de equipo, que partirá 2º en esta sprint. El que hasta hace unas semanas era el gran favorito para llevarse el Campeonato, parece estar sucumbiendo sorprendentemente ante Kimi Antonelli, quien se está erigiendo como líder de Mercedes tras sus victorias en Japón y China. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

VOLVEMOS CON SORPRESAS Y es que parece que Mercedes ya no es tan dominadora como en las primeras tres carreras. McLaren le ha arrebatado una 'pole' por primera vez este año. Lando Norris saldrá primero en la sprint mientras que Piastri será tercero. Veremos si los papaya vuelven a resurgir en Miami como ya hicieron hace unas temporadas. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo