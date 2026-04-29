Red Bull descarta que el fichaje del ingeniero de Verstappen por McLaren provoque su salida

Laurent Mekies, jefe de equipo de la escudería austriaca, no ve una relación entre la marcha de Gianpiero Lambiase por McLaren y la posible salida del tetracampeón del mundo.

¿Es Gianpiero Lambiase motivo suficiente para que Max Verstappen abandone Red Bull? Esta es la pregunta que ronda alrededor de la escudería austriaca, y a la que Laurent Mekies, su jefe de equipo, ha respondido de forma contundente antes del GP de Miami.

"No influye en absoluto", ha asegurado Mekies en respuesta a la 'BBC', descartando que el motivo de la posible salida del piloto neerlandés sea el fichaje de su ingeniero de carrera por McLaren para 2028.

Verstappen aún tiene contrato con Red Bull hasta 2028. Sin embargo, los recientes malos resultados y la cláusula de salida de su contrato que puede activar en los parones de verano de 2026 y 2027 hacen peligrar la continuidad del tetracampeón del mundo.

Lambiase es la mano derecha de Max y su incorporación a la escudería británica dentro de dos temporadas podría dinamitar la continuidad de Verstappen. Ya en 2021, el piloto aseguró que sin Gianpiero a su lado no se veía compitiendo en el 'Grand Prix'.

"El equipo ha tenido un éxito rotundo y no se puede ascender a todo el mundo. Y algunas personas toman ciertas decisiones", añade Mekies, recordando el éxito de la escudería con los mundiales de Max y la relación del puesto de su ingeniero con su futura marcha.

Pese a ello, Mekies se muestra optimista de cara a mantener a su piloto durante más años. "Obviamente, hablamos con Max todos los días. Y Max conoce el automovilismo al dedillo. Él vive y respira este equipo. Conoce a la mayoría de estos chicos. Entiende muy bien la dinámica que puede darse", concluye el jefe de equipo de Red Bull.