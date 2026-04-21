Un ex de Ferrari no se cree la mejora de Lewis Hamilton: "Leclerc le ha superado..."

Eddie Irvine, expiloto de la F1, dice que el podio de Lewis Hamilton en el Gran Premio de China sólo fue un espejismo.

Aunque Lewis Hamilton parece haber olvidado sus problemas de su arranque con el Ferrari, no todos lo creen así. El expiloto Eddie Irvine, que estuvo en la escudería de Maranello, dice que lo del Gran Premio de China sólo fue un espejismo y que no ve que haya mejorado con respecto a su primera temporada de rojo.

En una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport', Irvine recuerda que China es el circuito que siempre se le ha dado mejor a Lewis: "En China subió al podio por primera vez con Ferrari, pero también es su circuito".

Sigue viendo a Charles Leclerc, su compañero de equipo, muy por encima de sus opciones: "En Japón, por el contrario, Charles Leclerc le superó con creces durante todo el fin de semana".

De momento Charles manda en el mundial. Está una posición por encima con ocho puntos más. Ambos por detrás de los dos Mercedes: Kimi Antonelli lidera y el segundo es George Russell, su compañero de box.

Críticas al nuevo reglamento

Sobre las nuevas normas de la Fórmula 1, que se modificarán de cara al Gran Premio de Miami, Irvine no está de acuerdo con esta competición que ha dado tanta importancia a la parte eléctrica de los coches.

"No me gusta nada. Está claro que hay que hacer cambios. No puede ser que todo gire en torno a lo llena que está la batería", cierra el expiloto de Ferrari.