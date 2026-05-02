El padre de Lorenzo explica la maniobra de Márquez en Jerez: "Me pareció peligrosa"

Chicho Lorenzo ha ofrecido su análisis sobre la acción del piloto de Ducati en el GP de Jerez, donde el catalán se dirigió a 'boxes' para continuar y finalmente remontar la 'sprint' después de sufrir una caída bajo la lluvia.

El Gran Premio de Jerez ha dejado mucho que comentar en MotoGP. Ducati logró su primera victoria de la temporada de la mano de Álex Márquez, algo que "ha igualado bastante más" la situación según Chicho Lorenzo, después de un "dominio bastante claro de Aprilia".

Como afirma el padre de Jorge Lorenzo, este año hay "mucho nivel" sobre la parrila, después de la "sólida" victoria de Álex. Durante la prueba, el piloto de Gresini adelantó "perfectamente" a su hermano Marc Márquez, que vivió un fin de semana agridulce, después de una polémica victoria en la 'sprint' en una memorable maniobra bajo una intensa lluvia. El catalán sufrió una caída, levantó la moto y remontó la carrera después de una entrada a boxes.

Sobre la acción de Marc ha hablado Lorenzo, que la analizaba así: "Sabemos que el límite está en torno a los 64 grados. A partir de ahí, estás jugando con la caída. La moto gira mejor cuanto más la inclinas, pero el problema es que estás cada vez más cerca del suelo. Es una línea muy fina, son caídas por exceso de inclinación". Luego, ofrecía su opinión sobre la maniobra de Márquez al dirigirse a 'boxes'.

"Me pareció peligrosa. Cruzar la pista de esa forma, incluso aunque no viniera nadie en ese momento, es una situación de riesgo. Este tipo de situaciones siempre son delicadas", explicaba Chicho como recoge 'Motosan'.

Y cerró finalmente con un mensaje de aviso a cualquiera que diera por muerto a Marc Márquez: "A un piloto así no lo puedes descartar nunca. Hasta que él decida parar, siempre va a estar en la pelea. Lo que ha hecho después de todo lo que ha pasado es algo muy difícil de repetir en este deporte".