El plan de Red Bull para retener a Max Verstappen: numerosas mejoras en el RB22 para Miami

En el equipo austriaco tienen claro que hay que mantener a Max a toda costa, por ello han planteado numerosas mejoras en el monoplaza para este fin de semana y también a largo plazo para lo que resta de 2026.

Tras el parón inesperado en la Fórmula 1 provocado por la guerra en Oriente Medio, los equipos del 'paddock' se preparan ya para volver a correr en Miami. Mientras tanto, Max Verstappen atraviesa una inusual situación en Red Bull, con su futuro en el 'Gran Circo' más en el aire que nunca.

El neerlandés lleva meses mostrando muy activamente su descontento con la nueva normativa. Los monoplazas actuales no convencen al cuatro veces campeón mundial, totalmente desencantado con la competición.

Otros miembros de la parrilla como Fernando Alonso también se han mostrado en contra del nuevo estilo de conducción, mientras que los pilotos más rápidos hasta ahora como George Russell están encantados.

En el equipo del toro rojo son plenamente conocedores de la situación de su estrella. Por ello, tratarán, en lo que resta de campeonato, de retener a Max después de 2026.

Se espera que el RB22 llegue a Miami con grandes mejoras entre las que destaca un gran descenso en el peso del monoplaza.

En Milton Keynes también plantean la introducción de un nuevo alerón delantero y trasero, además de unos pontones laterales modificados y la creación de un nuevo túnel de viento.

Una situación muy compleja para Red Bull, que hará todo lo posible por mantener a Verstappen, figura central de su proyecto. Está por ver si las mejoras inmediatas para el GP de Miami serán suficientes para remontar las malas sensaciones hasta ahora y para convencer a un Max para que se quede no solo en la F1 sino en el equipo que le ha convertido en uno de los grandes pilotos de este siglo.