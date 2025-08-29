Así hablaba Fernando Alonso sobre Álex Palou en 2021: todo un visionario

Compitiendo con los colores de Alpine, el asturiano fue cuestionado por el piloto de la IndyCar cuando este afrontaba su primera temporada con Chip Ganassi.

Fernando Alonso tiene muy buen ojo para detectar talento. El asturiano puede decir que fue uno de los grandes valedores de la valía de Álex Palou. Para obtener la prueba de esto hay que remontarse a la temporada 2021.

Fue el año de regreso del asturiano al 'Gran Circo' tras dos años alejados de la competición. En las dos temporadas que se perdió en el 'Gran Circo' saboreó las mieles del éxito categoría en el Mundial de Resistencia donde fue campeón, así como probó el Rally Dakar.

En una entrevista cuando estaba en Alpine, el ovetense fue preguntado por Álex Palou. El barcelonés emprendía su segundo año en la Indy y el primero con Chip Ganassi. El bicampeón del mundo lanzó un pronóstico muy optimista por entonces sobre él: "Claro que le sigo y la verdad es que es un fenómeno y este año lo veo campeón".

Acertó de lleno el corredor de Aston Martin ya que acabó consiguiendo el primero de sus cuatro títulos en la competición estadounidense. El asturiano destacó una cualidad fundamental a la hora de convertirse en un campeón dominante: "Lo veo porque es el más constante, el mejor".

Al igual que Alonso, Palou fue uno de los talentos que fue descubierto por Adrián Campos, el fallecido empresario y fundador del equipo de F3 y F2 Campos Racing. El expiloto de F1 en 1987 y 1988 fue una figura fundamental para el automovilismo español.